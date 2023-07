Mercato: Saint-Maximin à l’OM ? La piste n'est pas d'actualité

Plusieurs rumeurs font état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Allan Saint-Maximim. Mais, selon nos informations, l’ailier de Newcastle n’est pas dans le viseur du club phocéen.

Allan Saint-Maximin à l’OM, la rumeur enfle depuis quelques jours. Mais selon les informations de RMC Sport, l’ailier français de 26 ans, sous contrat avec Newcastle jusqu’en juin 2026, ne fait pas partie des joueurs ciblés par Marseille.

Chez les Magpies depuis 2019, le joueur formé à Saint-Etienne, n’a inscrit qu’un but la saison passée en Premier League. Elément central de Newcastle avant le rachat par l’Arabie saoudite, Saint-Maximin a peu à peu perdu du crédit et n’est désormais plus indiscutable au sein du club anglais. Au point que, selon The Telegraph, ses dirigeants pourraient bien accepter de le laisser filer cet été.

Un effectif à reconstruire

Si Newcastle veut s’en séparer, Marseille ne serait, à date, pas une alternative. Alors que Marcelino, le nouveau coach phocéen, a été présenté à la presse mardi, les Marseillais ont pour l’instant officialisé une seule recrue cet été: Geoffrey Kondogbia.

Pablo Longoria et les dirigeants olympiens vont devoir construire leur mercato dans le but de rendre l’effectif plus compatible avec le style de leur nouvel entraîneur. Des défenseurs latéraux et des ailiers sont les deux profils les plus recherchés pour évoluer dans le système de Marcelino, adepte du 4-4-2.