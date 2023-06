Equipe de France: "Très satisfait" de la saison des Bleus, Deschamps a toujours l'arrêt de Martinez en travers de la gorge

Au sortir d'une importante victoire lundi face à la Grèce (1-0) dans la route vers l'Euro 2024, Didier Deschamps a félicité ses joueurs pour leur grande saison 2022-2023 en équipe de France. Le sélectionneur a toutefois eu une pensée toujours crispée pour le scénario cruel de la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Une première place de groupe confortée, une qualification plus que bien partie pour l'Euro 2024, un record de plus dans la besace de Kylian Mbappé... La soirée a été belle pour les Bleus, lundi au Stade de France face à la Grèce (1-0).

Une victoire dans la poule B, la quatrième de suite pour les Tricolores, venue conclure une année sportive 2022-2023 tout aussi réussie pour l'équipe de France, finaliste de la Coupe du monde au Qatar. De quoi satisfaire Didier Deschamps, interrogé sur TF1 après la rencontre.

"On est passés tout près, à un pied du gardien argentin..."

"On a fait le plein de points. (...) Les joueurs attendaient les vacances mais on a fait ce qu’il fallait pour gagner ce match, a souri le sélectionneur. Je suis très satisfait de ce que les joueurs ont fait, c’est une période compliquée évidemment. Humainement, il y a moins d'expérience qu’il y a six mois mais il y a de la qualité.”

Invité à refaire le film de cette saison prolifique en émotions, Deschamps ne pouvait éluder le souvenir douloureux de la terrible fin de match face à l'Argentine, le 18 décembre dernier à Doha.



"Une image à retenir de cette saison? En novembre et décembre, il y a eu ce qui se fait de plus beau dans le football. Quand on passe si près… On est passés tout près, à un pied du gardien argentin (l'arrêt décisif d'Emiliano Martinez devant Randal Kolo-Muani, ndlr)." "C’est le foot, il faut l’accepter", a fini par souffler "DD".