Mercato: la déclaration de Roberto Carlos sur l’avenir de Mbappé qui enflamme l’Espagne

Roberto Carlos a annoncé l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine à spectateur après la victoire des Merengues sur le terrain d’Osasuna (1-3), mercredi.

La séquence tient en deux mots mais elle enflamme l’Espagne du football, ce jeudi matin. Interrogé par un spectateur à l’issue de la rencontre entre Osasuna et le Real Madrid (1-3) mercredi, Roberto Carlo a annoncé l’arrivée de Kylian Mbappé la saison prochaine. Le fan a interpellé l’ancien latéral gauche madrilène présent dans les tribunes du stade El Sadar en lui lançant à plusieurs reprises: "Mbappé qué?" (en gros, "que dites-vous sur Mbappé?"). "Mbappé viene", lui répond l’ancienne légende brésilienne dans une phrase à la traduction limpide: "Mbappé vient".

Cette petite confession est perçue comme une annonce importante car la voix de l’ancien latéral gauche brésilien est considérée comme très crédible. Le média La Sexta rappelle que Roberto Carlos est encore "très lié au Real Madrid " où il a marqué l’histoire entre 1996 et 2007. Il sous-entend ainsi que l’ancien joueur, désormais âgé de 49 ans, est bien informé de l’actualité des Merengues.

Si l’avenir de Mbappé est toujours brûlant en Espagne à deux mois de la fin de son contrat avec le PSG, le joueur a récemment rappelé qu'il n'avait pas pris sa décision. Le Real courtise l’international français depuis très longtemps et figure en pole en cas de départ de Paris l’été prochain. Mais l'attaquant a jeté le doute sur son avenir début avril en confiant qu’il était "bien sûr" possible pour lui de rester au PSG.

"Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix, avait-il ajouté. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible." Il ne s’est pas exprimé depuis. Le Real, de son côté, se dit tranquille à ce sujet.