Clash Barça-Dembélé: le précédent Rabiot au PSG

Le Barça a confirmé ce jeudi la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé avant le match de Coupe du Roi contre Bilbao. Poussé vers la sortie lors du mercato hivernal, le Français pourrait ne plus jouer avec le club blaugrana s’il refuse de prolonger. Une situation proche de celle connue par Adrien Rabiot avant de quitter le PSG en 2019.

A six mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé va devoir trancher. Mis au banc de l’équipe première par Xavi pour le match de Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao ce jeudi, l’ailier français pourrait bien ne plus rejouer sous les couleurs du Barça. Englué dans de difficiles négociations pour prolonger "Dembouz", le club catalan a pris une décision forte et a taclé le joueur et son entourage.

Au point de le menacer d’être définitivement écarté du groupe professionnel pour les matchs s’il refuse de signer un nouveau bail ou d’être vendu pendant le mercato hivernal. Seule restriction légale pour la direction du Barça, le champion du monde 2018 doit pouvoir s'entraîner avec l'équipe première.

"On a parlé pendant six ou sept mois, le Barça a fait plusieurs offres pour que le joueur reste avec nous, offres qui ont été refusées par ses agents, a lâché Mateu Alemany, en charge de la direction sportive. Nous sommes le 20 janvier et il nous paraît évident que le joueur ne compte pas sur le Barça et n'est pas engagé dans le projet sportif du Barça. Dans cette situation, on a communiqué au joueur et à ses agents qu'il doit partir tout de suite."

Rabiot, un cadre en devenir à Paris

Assez habituelle quand il s’agit de se débarrasser d’indésirables, la situation est plus rare pour un joueur que le club voulait prolonger. Mais ce n’est pas inédit non plus et le cas Dembélé se rapproche de ce qu’a vécu Adrien Rabiot à son départ du PSG à la fin de la saison 2018-2019.

Très prometteur depuis ses débuts avec le club francilien, le milieu de 26 ans a longtemps été présenté comme l’avenir de l’équipe après l’ère Thiago Motta.

Le président Nasser al-Khelaïfi l’a même considéré "comme un fils" au moment de le soutenir après sa non-sélection pour le Mondial 2018. Formé à Paris, Adrien Rabiot est devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Thomas Tuchel pour la première campagne de l’Allemand en Ligue 1.

C’est simple, pendant la première moitié de l’exercice 2018-2019, l’international tricolore a manqué quatre matchs toutes compétitions confondues avec le PSG. Apparu à cinq reprises dont trois fois en tant que titulaire lors des poules de la Ligue des champions, Adrien Rabiot a surtout montré de belles choses en Ligue 1 avec deux buts en 14 titularisations entre août 2018 et février 2019. Et patatras. En refusant de prolonger son contrat dans la capitale, le titi parisien s’est mis à dos sa direction.

Rabiot envoyé en réserve par le PSG

A l’image des problèmes d’Ousmane Dembélé avec Barcelone, les relations entre Adrien Rabiot et le PSG se sont rapidement crispées autour de sa prolongation. Libre en juin 2019, le Français a refusé les offres de son club formateur et a fini par en payer le prix. A une dizaine de jours de la fin du mercato hivernal en janvier 2019, le milieu a reçu un SMS lui signifiant d’aller s’entraîner avec l’équipe réserve.

Parti au conflit avec le PSG, Adrien Rabiot a même porté défendu sa cause devant les instances du football français. Avec l’aide du service juridique de l’UNFP qu’il a informé, celui qui n’avait que 23 ans a saisi la commission juridique de la LFP en lui envoyant un courrier exposant sa situation et en réclamant sa réintégration au motif d’un non-respect de l’article 507 de la charte du football professionnel relatif aux conditions d’entraînement.

Rabiot puni pour l’exemple

La réintégration d’Adrien Rabiot n’est jamais arrivée. Selon les informations de RMC Sport à l’époque, elle n’a même jamais été imaginée, ni par son entourage, ni du côté de la direction parisienne. Mais, à l’inverse de Barcelone avec "Dembouz", la sanction contre Rabiot n’avait pas d’impact sur la situation financière du PSG.

Si le Barça pourrait chercher à vendre son ailier dès le mercato hivernal, afin d’alléger sa masse salariale ou de récupérer quelques millions d’euros, Paris voulait simplement faire un exemple avec Adrien Rabiot et son agent et mère Véronique. La situation, déjà très tendue, a même franchi un nouveau pallier en mars lorsque le joueur a été aperçu en boîte de nuit quelques heures après la douloureuse élimination de ses coéquipiers contre Manchester United (1-3) en Ligue des champions. Le Français avait même été reçu en entretien par Antero Henrique et Jean-Claude Blanc.

Rabiot signe à la Juve puis règle ses comptes avec le PSG

Un peu à l’image d’Ousmane Dembélé cet hiver, le milieu parisien s’est vu attribuer une étiquette de mercenaire dans certains médias ou dans l’esprit des supporters au moment de son conflit avec Paris en 2019.

En conflit direct avec le club et sans aucun contact ou presque avec le directeur sportif Antero Henrique, remplacé à la fin de saison par Leonardo, Adrien Rabiot a finalement rejoint la Juventus gratuitement pendant l’intersaison.

Lors de sa conférence de presse de présentation à Turin, le milieu a livré sa version sur la fin de son aventure en Ligue 1 et sur "six mois très compliqués sur le plan sportif, privé et émotionnel". Un départ dans des conditions difficiles qu’il a vite voulu mettre derrière lui.

Reste désormais à savoir comment Ousmane Dembélé va gérer sa mise à l’écart à Barcelone. Peut-être que l’ailier de 24 ans va pouvoir passer un petit coup de téléphone à son coéquipier de l’équipe de France pour obtenir quelques conseils. Reste aussi à savoir si "Dembouz" va se retrouver dans une bataille judiciaire avec l’entité blaugrana.