Mercato: la Juve serait prête à vendre Rabiot cet été

Selon les médias italiens, Adrien Rabiot pourrait être poussé vers la sortie par la Juventus Turin. Un départ en Premier League serait à l'étude pour l'international français.

"Personnellement je n'en ai pas discuté avec le club. J’essaie actuellement de ne pas gérer ces choses-là pour me concentrer sur l'équipe de France. Je laisse faire mon agent. Pour l'instant je suis sous contrat avec la Juve et il n'y a rien qui signale que je vais partir." Interrogé sur son avenir début juin, alors qu’il était en sélection, Adrien Rabiot avait semblé écarter toute envie de départ dans l’immédiat.

La situation pourrait pourtant changer. Selon les informations de Sky Italia et du journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le milieu de terrain (27 ans) aurait été placé par son club sur la liste des transferts. Il pourrait être vendu dans les prochaines semaines et serait lui-même enclin à faire ses valises. Des clubs de Premier League pourraient notamment se positionner sur ce dossier.

45 matchs cette saison

Devenu à l'été 2019 le 25e Français à rejoindre la Vieille Dame, après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, Rabiot affiche un bilan contrasté depuis son arrivée. Son rendement a souvent été jugé insuffisant, ce qui ne l'a pas empêché de se faire une place dans le onze turinois. Cette saison, Massimiliano Allegri lui a fait disputer 45 matchs toutes compétitions confondues.

"Malgré ma saison mitigée je me suis toujours bien senti. J’ai aussi beaucoup joué, j’ai la confiance de mon coach, il y a eu pas mal de périodes où j’étais bien", avait-il précisé au début du mois. Tout en indiquant que le risque de changer de club six mois avant le Mondial 2022 au Qatar "ne rentrerait pas" dans sa réflexion. Il est sous contrat jusqu'en 2023 avec la Juve, qui pense par ailleurs à Kalidou Koulibaly, Angel Di Maria, Domenico Berardi, Nicolò Zaniolo, Filip Kostic et Marko Arnautovic pour se renforcer cet été.