Juventus: Ronaldo veut des garanties pour rester cet été

Selon la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo aurait posé des conditions aux dirigeants de la Juventus, afin de poursuivre son aventure jusqu’à la fin de son contrat en 2022. L’attaquant portugais de 36 ans souhaiterait disposer d’une équipe capable de se battre pour remporter la Ligue des champions.

C’est une claque qu’il a du mal à digérer. Et qu’il ne veut surtout pas revivre l’an prochain. Après l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions contre Porto, Cristiano Ronaldo se poserait de sérieuses questions sur son avenir à la Juventus. D’autant que le club italien galère également en Serie A, où il n’occupe que la 3e place, à 10 points de l’Inter et 4 points de l’AC Milan (qui compte un match en plus). Une situation qui ne correspond pas vraiment aux standards de CR7. Ni à son énorme ambition.

Malgré ses 36 ans, l’attaquant portugais fait toujours partie des meilleurs joueurs de la planète. En témoigne ses 30 buts inscrits en 34 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues). Mais depuis son arrivée dans le Piémont, à l’été 2018, il n’a plus franchi les quarts de finale de la C1. Une mauvaise série que le quintuple Ballon d’Or entend bien stopper au plus vite. A Turin ou ailleurs. Selon la Gazzetta dello Sport, Ronaldo aurait demandé à ses dirigeants des garanties sportives pour aller au bout de son contrat jusqu’en juin 2022. Avec le recrutement de plusieurs joueurs d’envergure afin de rivaliser à nouveau avec les meilleures équipes européennes.

Son retour au Real Madrid évoqué

En attendant de pouvoir le rassurer, la Vieille Dame affiche sa sérénité dans la presse. Interrogé cette semaine par le site Dazn, Pavel Nedved a fait passer le message. "Pour moi, Ronaldo est intouchable, a déclaré le vice-président de la Juve. Il a un contrat qui se termine le 30 juin 2022. Il restera. "Pas de quoi calmer les rumeurs. Et surtout pas en Espagne, où les médias madrilènes rêvent du retour de CR7 au Real. Là où il a claqué 450 buts en 438 matchs entre 2009 et 2018, avec quatre Ligue des champions à la clé.

Marca a affirmé mardi que la star portugaise était prête à revenir chez les Merengue, si un accord était trouvé avec la Juventus. Zinedine Zidane a lui-même ouvert la porte dans une interview à Sky Sport Italia. "Quand il y a tant de rumeurs, il y a peut-être un fond de vérité. C’est possible, c’est possible…", a lâché le coach français, qui a marché sur l’Europe avec Ronaldo. De quoi imaginer de possibles retrouvailles au sommet? Rien n’est encore fait. Ni dans un sens, ni dans l’autre.