Real Madrid: Zidane répète qu'il "planifie rien" pour son avenir

Interrogé sur son avenir ce vendredi en conférence de presse, Zinedine Zidane a confirmé qu'il était focalisé sur le Real Madrid, où il est sous contrat jusqu'en juin 2022.

A chaque conférence de presse ou presque, Zinedine Zidane a droit à une question des journalistes espagnols sur son futur. A la veille de se déplacer sur le terrain du Celta Vigo, pour le compte de la 28e journée de Liga, l’entraîneur du Real Madrid a une nouvelle fois été interrogé à ce sujet.

"Je ne regarde pas au-delà de ce que je fais maintenant. Je ne planifie rien du tout. Tu peux signer pour dix ans ici et demain être dehors. Et dans l'autre sens, tu peux signer pour un an et être là pour dix", a-t-il affirmé.

"Je suis motivé par cette saison"

Les rumeurs autour de son avenir ont été relancées jeudi soir par l’émission "El Chiringuito de Jugones", selon laquelle Zidane serait la priorité de la Fédération française de football pour succéder à Didier Deschamps. Noël Le Graët ne s'en est jamais caché, il verrait bien "ZZ" prendre la suite de son ancien coéquipier chez les Bleus fin 2022, à l’issue de la Coupe du monde au Qatar.

"C’est une question d’opportunité. Cela fait près de 20 ans que je suis au Real Madrid, le club m’a donné l’opportunité d’entraîner cette grande équipe. C’est quelque chose qui me passionne, qui me plaît. Je suis concentré sur ce qu’il se passe ici pour l’instant. On verra bien pour le futur", avait expliqué Zidane en février dernier.

Ce vendredi, il a redit son attachement pour le Real, où il est sous contrat jusqu'en juin 2022: "Tu peux signer pour dix ans ici et demain être dehors. Et dans l'autre sens, tu peux signer pour un an et être là pour dix. Je suis motivé par cette saison et le reste, ce sont des discussions dans lesquelles je ne veux pas m'engager."