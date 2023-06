Mercato: la mise au point de Nzonzi sur la suite de sa carrière

Le champion du monde 2018 Steven Nzonzi évoque auprès du Parisien la suite de sa carrière, alors qu’il arrive en fin de contrat à Al-Rayyan. Le milieu de 34 ans souhaite poursuivre le plaisir, puisqu’une retraite "n’est pas un sujet à l’ordre du jour".

Steven Nzonzi va-t-il poursuivre sa carrière de joueur, cinq ans après avoir décroché un titre de champion du monde avec les Bleus? Le milieu de 34 ans, libre de tout contrat après son expérience de deux saisons à Al-Rayyan au Qatar, souhaite en tout cas trouver un point de chute, comme indiqué dans un entretien accordé au Parisien.

"J’ai envie de privilégier la notion de plaisir"

"Quand on avance en âge, on peut être amené à y penser, estime-t-il au sujet de la retraite. Mais je ne suis jamais allé plus loin dans ma réflexion. Pour l’heure, je me sens en pleine forme physiquement et la retraite n’est pas un sujet à l’ordre du jour". Avant d’ajouter: "J’ai envie de privilégier la notion de plaisir. À 34 ans, je me sens encore pleinement investi dans mon métier, ma passion. J’ai encore envie de m’éclater deux ou trois saisons voire plus si mon corps suit".

Depuis le sacre mondial en Russie, où il avait pris part à cinq rencontres dont la finale, Nzonzi a respectivement évolué sous les couleurs de l’AS Rome (2018-2019), Galatasaray (2019-2020), Rennes (2020-2021) et donc Al-Rayyan (2021-2023). Revenir en France est "une possibilité" pour lui. "J’ai aimé évoluer en Ligue 1, à Rennes, dans mon pays, confie-t-il. En France ou ailleurs, peu m’importe, tant que je continue à kiffer le foot".

"J’aurais le temps de m’y pencher d’ici à quelques semaines si un projet concret se fait jour"

"Mon entourage discute avec certains clubs, apprend aussi le milieu de terrain défensif. Pour l’instant, je suis en vacances. J’aurais le temps de m’y pencher plus attentivement d’ici à quelques semaines si un projet concret se fait jour". Enfin, sur le fait de rester dans le Golfe et plus précisément rejoindre l’Arabie saoudite, il répond: "pourquoi pas". Il pourrait notamment y retrouver N’Golo Kanté, qu’il avait remplacé contre la Croatie un certain 15 juillet 2018.