Mercato: la MLS aurait entamé des discussions avec Neymar

Neymar aura-t-il une porte de sortie en MLS? C'est ce qu'indique le média espagnol Relevo. La ligue nord-américaine a déjà accueilli Lionel Messi, qui s'est engagé en faveur de l'Inter Miami, cet été.

Les supporters du Paris Saint-Germain l’invitaient en mai dernier à quitter le PSG au son des "Neymar, casse-toi" criés devant son domicile de Bougival, mais le Brésilien (31 ans) sera bien présent à la reprise de l’entraînement, ce lundi 10 juillet, à Poissy. Le prodige brésilien est attendu à l’entraînement dans le nouveau campus ultra moderne du club de la capitale, que le nouveau staff a déjà investi.

Il y retrouvera Luis Enrique, qui fut son coach à Barcelone. L’arrivée du coach serait de nature à séduire le "Ney", qui conserve un bon souvenir de leur collaboration à Barcelone, du temps de la fameuse "MSN".

La MLS échangerait avec l'entourage de Neymar

Une partie de l’avenir de Neymar se trouve entre les mains du coach espagnol. Tout en prenant soin de ne pas trahir de secret sur les intentions du club à l’égard du Brésilien, l’ex-sélectionneur de la Roja a promis de s’entretenir avec tous les joueurs, y compris Neymar. "Je dois résoudre ces points-là avec les joueurs, en interne. Évidemment que je vais prendre des décisions mais je veux les écouter, voir comment ils se comportent, les voir en tête à tête. Il va y avoir des changements, c'est une certitude", a-t-il annoncé à la presse.

Pour Neymar, le changement pourrait consister à satisfaire le souhait du Paris Saint-Germain, qui aimerait le voir s’en aller. Longtemps réticent devant cette issue, le Brésilien serait moins réfractaire, selon les informations que nous révélions en mai dernier. Son nom a depuis circulé en Premier League, au Barça, et même en Arabie Saoudite, des destinations qui ont peu de chances de l’accueillir. Opéré de la cheville droite en mars, Neymar pourrait en revanche rebondir aux Etats-Unis.

Selon Relevo, la MLS toque à la porte de son entourage. L’attrait de la Major League Soccer, qui a accueilli Lionel Messi, est très concret, d’après nos confrères. Des discussions auraient même été entamées entre les parties. La signature de Messi pourrait conduire le Brésilien à s’intéresser de plus près à la MLS et peut-être à envisager un transfert aux Etats-Unis, à moins que Luis Enrique ne parvienne à le convaincre de rester à l’issue de leur entretien, si telle est la volonté des parties engagées dans cette affaire.

Neymar a "très envie" de jouer aux Etats-Unis

Luis Enrique a assuré qu’il travaillait de concert avec Luis Campos sur le mercato, promettant que toutes les décisions seraient prises dans le consensus, et qu’elles l’avaient été "depuis le début des négociations". "On travaille main dans la main”, a-t-il indiqué. "Tout au long de ma carrière, je me suis souvent bien entendu avec les directeurs sportifs avec lesquels j'ai travaillé. C'est un grand honneur de travailler avec Luis Campos, je connais sa carrière. Ces dernières semaines, on a beaucoup échangé, on a la même idée."

Dans un entretien au podcast Fenômenos, Neymar avait dévoilé l'an passé qu'il se verrait bien poursuivre et achever sa carrière en MLS. "J'ai très envie de jouer aux États-Unis, avait-il confié. Au moins une saison. Là-bas, le Championnat est court, et tu as 3-4 mois de vacances, donc tu peux durer encore plus longtemps." Des déclarations qui n'avaient pas du tout plu au Commissaire de la MLS Don Garber, lequel avait sèchement répondu au Brésilien, souhaitant que la MLS devienne une ligue qui attire des jeunes joueurs, plutôt que des gloires en fin de carrière.

Neymar a effectué une partie de sa rééducation au Brésil où il a passé les dernières semaines, pour assister notamment à la naissance de son deuxième enfant. Le Brésilien devrait suivre un programme individuel adapté avant de se joindre aux séances collectives, et de participer à la tournée au Japon programmée à la fin du mois de juillet.