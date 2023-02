Mercato: la Juventus très ferme sur le cas Pogba

Alors qu’il n’a toujours pas joué depuis son retour au club l’été dernier, Paul Pogba suscite des interrogations sur son avenir à la Juventus. Un dirigeant s’est de nouveau exprimé en assurant qu’un départ du Français n’était pas à l’ordre du jour.

Le cas Pogba suscite de nombreuses interrogations dans l’environnement de la Juventus. La Gazzetta dello Sport assurait la semaine dernière que la nouvelle blessure du Français avait crispé Massimiliano Allegri et les dirigeants alors que le Français n’a toujours pas joué depuis son retour au club l’été dernier. Au point d’envisager une résiliation de contrat dès l’été prochain? Pas du tout, assure Francesco Calvo, directeur du football.

"Je démens catégoriquement les rumeurs"

"On a entendu les rumeurs aussi, mais je les démens catégoriquement, a-t-il assuré sur DAZN. Paul était une signature très importante pour nous et c'est une signature à long terme. Il y a eu un ralentissement dans son retour sur le terrain, mais nous voyons qu'il s'entraîne tous les jours avec beaucoup d'engagement et d'enthousiasme, nous l'attendons donc sur le terrain confiant qu'il peut lui aussi apporter sa grande contribution."

La Juventus avait déjà démenti l’idée d’un départ de l’international français la semaine dernière en réaction à la fameuse une de la Gazzetta dello Sport "Pogbasta". Le journal avait pointé du doigt les atermoiements du Français sur la gestion de sa blessure l’été dernier ; Désireux de jouer la Coupe du monde, le milieu avait retardé une opération avant de s’y résoudre quelques semaines plus tard. Une hésitation qui lui aurait fait perdre du temps pour son retour sur les terrains.

"Il convient également de se demander - qui sait si quelqu'un dans le club le fait - comment il est possible que la Juventus paie l'intégralité du salaire d'un joueur qui a décidé de reporter l'opération sans évaluer quel serait le risque pour les intérêts de son club, avait lancé l’article. Personne ne pourrait le forcer à se faire opérer, Dieu nous en préserve, mais est-il juste que son choix (légitime mais qui s'est avéré complètement erroné) soit payé uniquement et entièrement par la Juve?"