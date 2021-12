Mercato: la presse catalane annonce un accord entre le Barça et Dembélé pour une prolongation

Selon le média espagnol Sport, Ousmane Dembélé devrait prolonger au Barça pour cinq ans la semaine prochaine, après de longues négociations. L’attaquant aurait également accepté de baisser son salaire.

Selon le média espagnol Sport, Ousmane Dembélé devrait prolonger son contrat avec le Barça la semaine prochaine. L’international français (27 sél.) prolongerait pour cinq ans, acceptant une réduction de salaire ce qui permettrait au club d’ainsi réduire sa masse salariale et de pouvoir recruter d’autres joueurs.

Toujours selon Sport, cette prolongation émanerait surtout d’Ousmane Dembélé (24 ans), son entourage étant eux plus favorables à une nouvelle aventure à l’étranger. Mais l’attaquant aurait été convaincu par le projet de Xavi.

Un dossier ouvert depuis des semaines

Dans les rangs du Barça, le dossier Dembélé est ouvert depuis de longues semaines et commençait à devenir urgent. Car le Français est sous contrat jusqu’en juin prochain et sera libre de négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier. Son agent, Moussa Sissoko, semblait jouer la montre pour atteindre cette date fatidique et bénéficier ainsi d’un levier plus important dans les négociations, avec l’entrée en lice d’autres concurrents de poids. Une stratégie qui aurait beaucoup agacé le Barça.

De son côté, Xavi s’était lui montré confiant: "Je suis positif, il veut continuer. Je ne peux pas en dire plus car il faut parvenir à trouver un accord avec son agent. Mais il sait à quel point il sera important s'il reste avec nous. Il joue de plus en plus, il lui manque peut-être un but mais c’est un joueur qui nous apporte beaucoup de choses, qui est capable de faire des différences. J’espère qu’il va prolonger." Fin du suspense dans quelques jours?