Mercato: le Barça fixe une nouvel ultimatum à Dembélé

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a fixé une nouvelle date-limite à Ousmane Dembélé (24 ans) et son entourage pour rendre une réponse sur une prolongation de contrat. Après le 25 ou le 26 décembre, il sera trop tard.

Le dossier Dembélé commence à sérieusement crisper le FC Barcelone. Le club veut prolonger le contrat de l’international français qui prendra fin en juin prochain. Autrement dit, le joueur pourra négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier.

Une date que les Catalans ne souhaitent pas atteindre sans avoir fait signer leur star. Mais l’agent de l’attaquant, Moussa Sissoko, joue la montre pour atteindre ce fatidique 1er janvier et bénéficier ainsi d’un levier plus important dans les négociations, avec l’entrée en lice d’autres concurrents de poids.

La situation agace fortement le club qui tente d’agir avec ses moyens. Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait fixé un nouvel ultimatum à Dembélé et son entourage. Le club attend une réponse pour Noël, ou, au plus tard, le 26 décembre. Après, il prendra une décision… sans préciser laquelle. Le Barça semble coincé sur ce dossier où il n’est pas en position de force.

Le club serait surtout échaudé par le comportement de l’agent de Dembélé et l’accuse d’imposer son timing et de faire passer ses intérêts avant ceux de son client (un départ libre l’été prochain lui offrirait certainement une belle prime à la signature).

Car en interne, les Blaugrana sont persuadés que Dembélé veut, lui, prolonger l’aventure en Catalogne quatre ans et demi après son arrivée. L’ancien Rennais aurait même confié son souhait de continuer l’aventure à ses dirigeants. Xavi a même récemment assuré qu’il allait poursuivre l’aventure. "Je suis positif, il veut continuer, a déclaré l’entraîneur. Je ne peux pas en dire plus car il faut parvenir à trouver un accord avec son agent. Mais il sait à quel point il sera important s'il reste avec nous. Il joue de plus en plus, il lui manque peut-être un but mais c’est un joueur qui nous apporte beaucoup de choses, qui est capable de faire des différences. J’espère qu’il va prolonger."