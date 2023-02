Mercato: la presse catalane évoque une réunion entre le père de Messi et Laporta à Barcelone

Selon Catalunya Radio, Jorge Messi aurait rencontré Joan Laporta la semaine dernière à Barcelone. Le père de Lionel Messi et le président du Barça en auraient profité pour parler d’un possible retour de l’attaquant du PSG au Camp Nou. Sans parvenir à avancer sur ce dossier.

A un peu plus de quatre mois de la fin de son contrat, Lionel Messi n’a pas prolongé au PSG pour l’instant. De quoi laisser courir les rumeurs sur son avenir. A Barcelone, certains rêvent de son grand retour. Selon Catalunya Radio, Jorge Messi aurait rencontré Joan Laporta la semaine passée en Catalogne.

Le père du septuple Ballon d’or et le président du Barça auraient notamment évoqué l’hypothèse d’un come-back de la Pulga au Camp Nou. Sans parvenir à avancer sur ce dossier, qui semble difficile en raison notamment de la situation financière du club blaugrana. Cette entrevue aurait tout de même permis de normaliser les relations entre le clan Messi et son club formateur.

Un hommage au Camp Nou toujours en discussion

Jorge Messi et Joan Laporta auraient également discuté de l’hommage que souhaite rendre le Barça au meilleur joueur de son histoire. Mais leurs échanges n’auraient pas abouti sur des avancées concrètes, un an et demi après le départ du taulier argentin à Paris.

Les récents propos de Matias Messi, le frère du champion du monde 2022, auraient également fait partie des discussions. "Nous n'allons pas revenir à Barcelone. Et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage. Et notamment virer Joan Laporta, un homme ingrat", a-t-il déclaré au début du mois, en commentant une publication du média catalan Sport. L’entourage de la Pulga a fait savoir dans la foulée que cette sortie n’engageait que son frère. Pas Lionel Messi ou le reste de sa famille.