PSG: Dissoudre le trio Mbappé-Neymar-Messi ? "Une priorité", selon Rothen

Jérôme Rothen a livré un avis tranché sur l'avenir de la MNM au Paris Saint-Germain. Selon le membre de la Dream Team RMC Sport, le club francilien doit se séparer de Lionel Messi et Neymar pour reconstruire autour de Kylian Mbappé pendant le mercato estival.

Etincelant pendant la première partie de saison, le trio composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar n'est que l'ombre de lui-même en 2023. Entre les blessures des uns et la méforme des autres, les trois stars n'ont pas tiré le PSG vers le haut. Pour s'offrir un avenir radieux, la direction doit mettre fin à cette association selon Jérôme Rothen. Cela doit constituer le principal objectif de l'été prochain à Paris.

"Faut-il disloquer la MNM? La priorité est là. La priorité est de se séparer au moins d’un, en parlant de Lionel Messi et de Neymar car bien sûr que je ne vise pas Kylian Mbappé, a lâché l'ancien joueur du PSG ce mardi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Cela serait même dramatique pour le Paris Saint-Germain que Kylian décide d’aller voir ailleurs parce que son contrat lui permet quand même beaucoup de choses."

Rothen ouvre même la porte à un départ de Mbappé

Au coeur d'un immense feuilleton mais finalement prolongé en 2022, Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024 (avec une année optionnelle activable par lui) et pourrait donc entrer dans ses 12 derniers mois à Paris en juin.

"C’est lui seul qui pourra déclencher l’option. Le club n’a pas son mot à dire alors que parfois le club peut choisir sur les options. Là, pas du tout,a rappelé Jérôme Rothen. Si tu veux récupérer une partie de ton argent, si tu sens que Kylian ne va pas rester au Paris Saint-Germain trois ou quatre ans, il faut le vendre au mois de juin. Et là ce n’est pas perdre seulement un joueur sur les trois, c’est en perdre deux."

Rothen pas tendre avec "l'anomalie Messi"

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, sinon le meilleur, Lionel Messi n'a montré son talent que par intermittence au PSG. Pas suffisant pour lui offrir une prolongation selon le membre de la Dream Team RMC Sport.

"Lionel Messi, c’est une anomalie depuis qu’il est arrivé. C’est dur de parler comme cela d’un tel joueur qui a autant marqué l‘histoire du football, a estimé Jérôme Rothen. Mais c’est la réalité malheureusement par rapport à son investissement et par rapport à ses prestations. Tout simplement. Il n’arrive pas à passer le cap, pour plein de raisons."

Avant de préciser, toujours critique au sujet de l'Argentin: "Très certainement qu’il se sent un peu orphelin de Barcelone. Même s’il dit que dans sa vie d’aujourd’hui cela s’est amélioré, cela ne se voit pas sur le terrain. Cela ne se voit pas, il n’y a pas d’épanouissement particulier sur le terrain mis à part peut-être le coup-franc à la dernière seconde contre Lille. [...] Je suis totalement dans le sens du club aujourd’hui. Luis Campos doit prendre ses responsabilités, avouer que l’arrivée de Lionel Messi n’était pas forcément une bonne chose et que c’était un échec."

Le PSG "doit économiser le salaire" de Neymar

Pas au mieux ces dernières semaines et de nouveau blessé lors du match contre Lille, Neymar devrait encore rater plusieurs matchs importants du PSG comme le Classique contre l'OM et potentiellement le huitième retour de Ligue des champions contre le Bayern. Le joueur le plus cher de l'histoire du football n'a jamais donné sa pleine mesure à Paris et le club devrait à tout prix chercher à le vendre pendant le mercato estival, selon Rothen. Quitte à le brader pour ne pas le garder jusqu'en 2027.

"Et puis Neymar, la question se pose parce qu’il y a apparemment des discussions avec d’autres grands clubs étrangers qui peuvent être intéressés par Neymar. Il n’y en a pas 15.000 de toute façon. Il n’y a que l’Angleterre qui pourrait s’offrir Neymar au salaire qu’il a. Je ne parle même pas du transfert parce que je pense que le PSG a aussi acté le fait qu’ils ne revendront jamais Neymar pour 200 millions d’euros, ou 220 millions comme ils l’avaient acheté à l’époque. Mais au moins casser le prix en deux, et surtout économiser son salaire parce que le fair-play financier est passé par là. Si tu veux reconstruire quelque chose de différent l’année prochaine, vraiment recommencer avec un nouveau projet sportif, je pense que le PSG doit se séparer des gros salaires."