Mercato: le Barça annonce l’arrivée de Vitor Roque, pépite brésilienne de 18 ans, avec un drôle de montage financier

Comme attendu, le jeune attaquant de l’Athletico Paranaense Vitor Roque s’engage en faveur du FC Barcelone, qu’il rejoindra au terme de la saison prochaine. Le joueur de 18 ans a signé un contrat jusqu’en 2031 contre 30 millions d’euros. Une somme qui peut doubler en fonction des bonus.

Le Barça tient sa troisième recrue de l’été. Après les arrivées libres de Inigo Martinez et Ilkay Gündogan, le club blaugrana officialise la venue de Vitor Roque, attaquant de 18 ans évoluant à l’Athletico Paranaense. Il rejoindra la Catalogne pour la saison 2024-2025, et jusqu’en 2031. Sa clause libératoire est fixée à… un demi-milliard d’euros.

>> toutes les infos mercato EN DIRECT

Déjà une sélection avec le Brésil

Selon la presse locale, le coût de ce transfert s’élève à 30 millions d’euros auxquels des bonus pouvant aller jusqu’à 31 millions d’euros pourraient s’ajouter. Le journaliste Fabrizio Romano informe que 5 millions d’euros devront notamment être versés en plus au club brésilien s’il parvient à terminer sur le podium du Ballon d’Or.

Le petit attaquant (1,72m) est décrit par son nouveau club comme "réputé pour son sens du but, sa facilité à éliminer ses rivaux et à se mettre en position de frappe". ‘El Tigrinho’ compte déjà une sélection avec le Brésil, en mars dernier contre le Maroc (1-2). Après avoir débuté en professionnel avec Cruzeiro, il a rejoint l’Athletico Paranaense en avril 2022 avant d'exploser au plus haut niveau local.

Meilleur buteur de la Copa America espoirs

Depuis le début de la saison, toujours en cours au Brésil, Vitor Roque compte 15 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Malgré son jeune âge, il totalise déjà 50 matchs en championnat et 13 en Copa Libertadores. Il a aussi remporté l’équivalent de la Copa America espoirs avec la Seleçao, terminant co-meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations.