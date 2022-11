Mercato: la prolongation de Skriniar à l'Inter serait en bonne voie

Selon le vice-président du club intériste, la prolongation de Milan Skriniar à l'Inter serait en bonne voie. Les deux parties ont bien avancé dans les discussions, alors que le défenseur slovaque est notamment pisté par le PSG.

Se dirige-t-on vers un coup dur pour le PSG ? Le club de la capitale, qui suit le dossier de Milan Skriniar depuis de nombreux mois, pourrait essuyer une grosse déception, puisque le défenseur, libre en juin prochain, pourrait prolonger chez les Nerazzurri. Selon le vice-président Javier Zanetti, cité par Fabrizio Romano, les négociations sont en cours pour une prolongation et les discussions avancent bien entre les deux parties. L'ancienne légende du club intériste espère que le dossier pourrait rapidement être finalisé.

Le président intériste également confiant

Luis Campos et Christophe Galtier en avait fait leur priorité au poste de défenseur central pendant l'été. Malgré plusieurs offres et une vraie envie de le recruter, le PSG n'avait finalement pas réussi à convaincre l'Inter Milan de laisser partir Milan Skriniar. Libre en juin 2023 et autorisé à négocier en janvier un contrat avec le club de son choix, le Slovaque de 27 ans discute aussi pour prolonger en Lombardie.

Il y a quelques jours, le président Steven Zhang s'était déjà montré très confiant quant à l'issue du dossier. "Tout le monde voit que chaque été on essaie de renforcer l'équipe en la rendant plus compétitive, avait ainsi lâché le dirigeant intériste au sujet de la prolongation de Milan Skriniar auprès de Sky Sport Italia après la qualification de son club en huitièmes de finale. Je pense que c'est un joueur incroyable, lui-même sait à quel point je tiens à le voir toujours ici."