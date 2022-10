Inter: Marotta répond (encore) à l'intérêt du PSG pour Skriniar

Le dossier Milan Skriniar continue d'agiter l'actualité entre Paris et Milan. Le défenseur slovaque n'a pas encore prolongé et continue d'être annoncé avec insistance du côté du PSG pour une éventuelle arrivée cet hiver. Une situation qui agace Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué de l'Inter.

"Ces perturbations sont gênantes", a pesté Marotta pour Mediaset à l'issue du match entre l'Inter et le Barça en Ligue des champions mardi (1-0). L'administrateur délégué de l'Inter s'est agacé des tractations autour de Milan Skriniar, en fin de contrat en juin 2023 et qui intéresse fortement le PSG.

"Auparavant, les fenêtres du marché n'étaient pas aussi ouvertes. C'est facile de dire que ce sont des professionnels, mais ce sont aussi des jeunes et ils subissent ce genre de pression. Il serait bon de réduire les périodes de mercato mais il s'agit d'une saison anormale et nous devons gérer cela aussi", semblait-il regretter.

"Nous connaissons si bien Skriniar depuis longtemps, c'est un joueur clé et une garantie pour notre équipe", a loué le dirigeant italien. Comme une façon de fermer de nouveau la porte à un départ cet hiver.

L'Inter souhaite prolonger Skriniar, alors que le PSG espère l'enrôler cet hiver à moindre coût (aux alentours de 20M d'euros), ou alors libre l'été prochain.

Une prestation solide après un début de saison compliqué

Comme l'ensemble de ses compères de la défense des "nerazzurri", Milan Skriniar a livré une prestation solide mardi, à l'occasion de la victoire 1-0 de son équipe face au Barça - même s'il aurait pu concéder un penalty pour une charge qui semblait illicite dans le dos de Lewandowski sur un corner. Dans le groupe C de la Ligue des champions, l'Inter est deuxième avec six points: trois de retard sur le Bayern, leader, et trois d'avance sur le Barça, qui est troisième.

Après un début de saison compliqué (l'Inter est neuvième de Série A avec 12 points sur 24 possibles), et déjà 13 buts encaissés, ce qui en fait la quatrième pire défense du championnat.