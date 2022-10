PSG-Maccabi Haïfa: en lançant Zaïre-Emery, Galtier veut "envoyer un signal aux jeunes"

Christophe Galtier a offert à Warren Zaïre-Emery ses premières minutes en Ligue des champions lors du festival du PSG face au Maccabi Haïfa, mardi en Ligue des champions (7-2). Une manière de récompenser le prometteur milieu de terrain (16 ans et demi), en envoyant un message à tout le centre de formation.

Il est entré un peu plus dans l’histoire du PSG. En participant au festival face au Maccabi Haïfa, mardi au Parc des Princes (7-2), Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot parisien en Ligue des champions, à 16 ans et 7 mois, pulvérisant le record détenu jusqu’ici par Tanguy Kouassi (17 ans et 6 mois). Le prometteur milieu de terrain a remplacé Vitinha à la 79e pour se caler dans l’entrejeu, où il a joué avec sang-froid et simplicité.

Une entrée en jeu dont s’est félicité Christophe Galtier après la rencontre. En envoyant un message à tout le centre de formation du club de la capitale. "Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l'entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu'on a la qualité, qu'on est très professionnels, on peut jouer au Paris Saint-Germain", a lancé le coach des champions de France.

Zaïre-Emery, le seul jeune (un peu) utilisé

Une manière de répondre à ceux qui lui reprochent de ne pas assez utiliser les talents précoces du Camp des Loges. Né en 2006, Zaïre-Emery fait office d’exception ces dernières semaines. Le crack de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est devenu le plus jeune de l’histoire à disputer un match de Ligue 1 avec le PSG, début août à Clermont (0-5). Avant d’entrer à Toulouse (0-3), puis à Ajaccio vendredi dernier (0-3). Pour un total de 16 minutes cumulées. El Chadaille Bitshiabu, le défenseur de 17 ans, a lui eu droit à sept minutes à Ajaccio.

Pour le reste, Galtier ne s’appuie pas vraiment sur les jeunes depuis sa prise de fonction. Peu importe le score ou le scénario. Le groupe élite, mis en place durant l’été et censé permettre de créer une passerelle plus directe avec le groupe pro, se contente de la Youth League, des matchs U19 et de séances d’entraînement. Le développement des espoirs parisiens en équipe première était pourtant l’un des objectifs annoncés dans le nouveau projet du PSG. A voir si les grands débuts de Zaïre-Emery en C1 sont susceptibles de changer la donne.