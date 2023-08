Mercato: la réponse cash de Pedri sur la rumeur PSG

Pedri (20 ans), milieu de terrain du FC Barcelone, a répondu de manière très sèche à la rumeur d’un départ au PSG. Le jeune international espagnol veut s’inscrire dans la durée au Barça et n’envisagerait en départ qu’en cas de situation compliquée.

C'est sûr, Pedri (20 ans) ne suivra pas le chemin d’Ousmane Dembélé vers le PSG cet été. Dans une interview à La Vanguardia, le milieu de terrain du FC Barcelone a sèchement balayé la rumeur d’un potentiel transfert à Paris, comme cela a été murmuré dans certains médias. La pépite espagnole s’inscrit dans la durée au Barça où son contrat court jusqu’en 2026.

"Beaucoup de choses doivent se passer pour que je quitte ce club"

"Je ne suis pas au courant des offres qui me parviennent, a-t-il assuré. C’est reçu par mes représentants. Je leur dis que s'ils veulent écouter, ils doivent le faire. Ils m’en feront part mais je me concentre sur moi, c'est-à-dire m'entraîner, jouer et profiter. Beaucoup de choses doivent se passer pour que je quitte ce club. Il faudrait que cela devienne très mauvais et très désagréable (pour qu’il parte). Je le vois comme très improbable, le Barça est le club de mes rêves et je veux rester encore de nombreuses années."

L’international espagnol (18 sélections) ne pense d’ailleurs même pas à sa situation contractuelle, alors que son équipe vient d’achever la tournée américaine par une victoire face à l’AC Milan (1-0), ce mercredi. "Je ne suis pas au courant de ce qu'ils disent sur d'autres sites, lance-t-il. Je ne pense qu'à préparer la pré-saison et profiter du Barça." Il clôt le débat en faisant la promesse de rester. "Oui bien sûr, confirme-t-il. Je suis très calme ici. S'amuser, se concentrer sur la tournée et se concentrer sur le fait d'être prêt à jouer."



L’ancien joueur de Las Palmas, recruté par le Barça en 2019 contre près de 18 millions d’euros, se projette même jusqu’en 2027, année prévue pour intégrer le nouveau Camp Nou actuellement en rénovation. "Avec un peu de chance, poursuit-il. Je pense que ce sera un stade incroyable, fou. Personnellement je trouve que c'est un très bon projet et qu'il faut en profiter. Pas seulement nous mais aussi les gens qui viennent nous voir."