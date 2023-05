Mercato: le Barça aura une réponse la semaine prochaine pour Messi, optimisme de mise

Selon Mundo Deportivo, des dirigeants du Barça ont rencontré ceux de la Liga mardi pour évoquer la faisabilité économique du retour de Lionel Messi. Ils devraient obtenir une réponse la semaine prochaine et afficheraient leur optimisme.

Le Barça passe la vitesse supérieure pour le retour de Lionel Messi (35 ans). Selon Mundo Deportivo, une délégation du club s’est rendu à Madrid mardi pour rencontrer des dirigeants de la Liga. Le but: connaître la position de la Ligue espagnole sur le plan de faisabilité du mercato catalan récemment présenté par le club à l’instance.

Ce plan présente la manière dont le Barça compte faire revenir Lionel Messi, mais aussi prolonger deux de ses stars, Ronald Araujo et Gavi. Il détaille notamment les économies prévues par les Catalans avec les départs de Sergio Busquets et Jordi Alba et les transferts espérés durant l’été. Avec pour objectif d'entrer dans les clous du fair-play financier de la Liga.

Messi pourrait annoncer son choix avant d'avoir reçu une offre formelle du Barça

La volonté de Lionel Messi d’annoncer rapidement le choix de son prochain club poussé les Blaugranas à passer la vitesse supérieure. Selon Mundo Deportivo, les cadres du secteur financier du Barça ont quitté la réunion avec "de bons sentiments". Contrairement à une autre précédente réunion à Valladolid, Mateu Alemany, directeur du football, ne les avait pas accompagnés lors de ce rendez-vous qui devait permettre au Barça d’y voir plus clair sur sa planification de la prochaine saison.

Toujours selon le journal, la Liga devrait rendre sa réponse la semaine prochaine au Barça sur la validation ou non du plan de recrutement. Si elle donne le feu vert, Barcelone se penchera en priorité sur les cas Araujo et Gavi avant d’attaquer celui de Messi.

En fin de contrat au PSG, ce dernier dispose d’une offre astronomique du club saoudien d’Al-Hilal (un salaire de 600 millions d’euros sur deux ans est évoqué) et veut vitre trancher son avenir. Il pourrait l’annoncer avant même que le Barça ne lui ait formulé une première offre même les contours de celle-ci ont été esquissés depuis longtemps par le Barça et Jorge, son père et agent. Le septuple Ballon d’or disputera son dernier match avec le PSG, samedi face à Clermont (21h, 38e et dernière journée). L’annonce de sa décision devrait suivre rapidement.