Mercato: Messi va choisir son nouveau club dans les prochains jours

En fin de contrat avec le PSG fin juin, Lionel Messi (35 ans) va prendre sa décision sur son nouveau club dans les prochains jours, rapport Mundo Deportivo. L’Argentin dispose de plusieurs offres mais pas encore de celle du Barça.

Décision imminente pour Lionel Messi (35 ans). Selon Mundo Deportivo, l’attaquant du PSG, où il arrive en fin de contrat le 30 juin, va trancher le choix de sa prochaine destination dans les prochains jours. Comme l’a récemment expliqué son père Jorge, l’Argentin veut vite se décider maintenant que Paris a officiellement remporté le titre de champion de France et qu’il ne reste plus qu’une rencontre à jouer, samedi face à Clermont (21h, 38e journée de L1).

Mystère sur l'annonce publique

S’il entérine son choix, rien ne garantit qu’il l’annonce publiquement aussi rapidement. Il pourrait ainsi conserver le secret pour lui et son entourage pendant quelques jours. Une chose est sure, le septuple Ballon d’or ne lèvera pas l’année de contrat en option à Paris. Il dispose de plusieurs offres sur la table dont celle mirobolante du club saoudien d’Al-Hilal. Le Barça est un autre candidat très insistant pour le faire revenir mais le club catalan n’a pas encore formulé de proposition concrète.

Barcelone attend toujours que la Liga valide le plan de faisabilité d’une arrivée de Messi deux ans après son départ du PSG. L’instance sera intransigeante pour faire respecter le fair-play financier alors que le club est toujours fragile économiquement. Ce timing pourrait-il faire perdre des points aux Blaugrana? Selon Mundo Deportivo, Messi ne veut pas attendre pour sa prochaine destination et l’absence de garantie sur la faisabilité de son retour pourrait peser lourd.

En attendant le feu vert, Joan Laporta, le président, ou Xavi, l’entraîneur, multiplient les déclarations d’amour à son égard et insistent sur leur volonté de le faire revenir. Lundi, le technicien a expliqué qu’il voyait déjà très bien comment utiliser son ancien équipier dans son effectif. "J'ai dit au président que le retour de Messi était logique, a-t-il lancé. Il n'y a aucun doute, il est parfait pour notre système et notre idée. J'ai le plan tactique en tête avec Leo." Il assure que son arrivée ne changerait pas son schéma actuel. "Non, ce serait pratiquement la même chose, la même idée et le même modèle", avec un septuple Ballon d’or qu’il imagine déjà évoluer "comme faux neuf, comme ailier, ou comme joueur plus à l'intérieur du jeu"