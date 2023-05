Barça: "ça dépend à 99% de lui", Xavi met la pression sur Messi

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, met la pression sur Lionel Messi en rappelant qu’un retour en Catalogne dépend à "99%" de la star argentine, qui dispose d’une offre gigantesque d’Arabie saoudite.

Il ne se passe plus un jour sans un appel du pied eu Barça à Lionel Messi (35 ans). Alors que tout le club espère le retour de sa star deux ans après son départ pour Paris, rien n’est encore acté. Et la menace d’un départ en Arabie saoudite (contre un salaire démentiel) fait monter la crainte d’un échec.

"J'ai une relation amicale avec Leo"

Mardi, Xavi, entraîneur du Barça et proche de Messi, a réitéré ses vœux de le voir jouer sous ses ordres la saison prochaine, tout en lui mettant la pression. "Cela dépend de lui, s'il veut venir au Barça, nous ferons tout pour qu'il vienne", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Gol a Gol, sur TV3. "Je pense que les conditions sont réunies, au niveau du football je pense que cela pourrait nous aider beaucoup, il n'y a aucun doute là-dessus, a-t-il ajouté. Ensuite, il y a d'autres situations, personnelles et économiques."

Xavi assure suivre avec assiduité les performances de son ancien partenaire avec qu’il a évolué pendant dix ans (entre 2005 et 2015) avec les Blaugranas. "J'ai une relation amicale avec Leo, nous nous félicitons quand il joue, a-t-il poursuivi. Il regarde toujours le Barça, et je regarde l'Argentine et le PSG. Il pourrait nous aider dans le jeu, je n'ai aucun doute, il a encore les crocs."

L’entraîneur barcelonais, qui a mené son équipe au titre en Liga cette saison, voit aussi dans l’arrivée de Messi une valeur ajoutée qui dépasse le terrain de football. "Au niveau institutionnel il n'y a aucun doute non plus et il nous aiderait même financièrement, conclut-il. Beaucoup de culés veulent qu'il revienne et scandent son nom, maintenant ça dépend de lui, je dirais que c'est à 99%." Selon Mundo Deportivo, Messi va prendre sa décision très prochainement. Il dispose pour le moment d’une offre du club saoudien d’Al-Hilal mais pas encore de celle du Barça qui a remis son plan de faisabilité pour son retour à la Liga. En cas de feu vert, le club passera à l’action.