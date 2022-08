Barça-Bayern: Nagelsmann souhaite que les supporters applaudissent Lewandowski

Tout juste transféré au Barça, Robert Lewandowski va revenir à l'Allianz Arena pour affronter le Bayern en Ligue des champions. Julian Nagelsmann espère que le Polonais sera bien reçu par les supporters.

Robert Lewandowski va revenir plus tôt que prévu à Munich. Tout juste transféré au Barça lors de ce mercato estival, l'attaquant polonais va croiser le fer avec le Bayern lors de la phase de groupe de Ligue des champions. Ce retour, Julian Nagelsmann espère qu'il se fera de la meilleure des façons pour le joueur de 34 ans, qui a passé huit saisons en Bavière.

"Je ne me souviens pas si j'ai dû sourire après le tirage, je vais demander. C'était un peu la 'loi de Murphy', je m'y attendais en fait. Je penses qu'il y aura des applaudissements lorsque Lewandowski reviendra. En général, je n'aime pas quand quelqu'un se faire huer, peu importe qui ou comment la séparation s'est faite", a expliqué le coach du Bayern en conférence de presse ce vendredi.

"Les fans sont les bienvenus pour applaudir"

Malgré la perte de son ancien numéro 9, Julian Nagelsmann "ne se soucie pas" de son départ, sachant que des renforts sont arrivés (Sadio Mané). Mais l'entraîneur bavarois regrette toutefois ce qui a pu se dire en parallèle du transfert de Lewandowski. "Même moi, qui étais très proche, je n'ai pas participé à la plupart des discussions et je n'ai pas été témoin de tout ce qu'il s'est passé. Et cela m'est égal. [...] Les choses sont exagérées, mal présentées, mal traduites. J'ai déjà été témoin de tout cela moi-même."

Lors de son passage au Bayern, Robert Lewandowski a collectionné les buts et les trophées, en remportant notamment la Ligue des champions en 2020 et huit championnats d'Allemagne. Un palmarès qui force le respect selon Nagelsmann, qui estime que le Polonais doit recevoir l'hommage qu'il mérite. "Je souhaiterais que nos supporters l'accueillent comme ils l'ont fêté après ses buts. Il le mérite, peu importe que ce départ ait été génial ou non aux yeux des fans. C'est le football professionnel, le sport professionnel et il y a des situations où l'on quitte un club. Ce n'est pas comme s'il était parti après un an à 21 ans. Il a un certain âge, il a été ici pendant un certain temps et a connu de nombreux succès. Les fans sont les bienvenus pour applaudir."