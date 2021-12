Barça: "Dembélé est meilleur que Mbappé", estime Laporta

Joan Laporta, président du FC Barcelone, compte toujours conserver Ousmane Dembélé qu’il estime même meilleur que Kylian Mbappé. Problème, la prolongation de son contrat semble très mal engagée.

Joan Laporta en avait fait une promesse de campagne: prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé (24 ans). Elu président du FC Barcelone depuis, le dirigeant se casse les dents sur ce dossier qui pourrait s’achever sur un échec. Selon la presse espagnole, le pessimisme augmente chaque jour sur les chances de voir l’international français étendre son bail qui s’achève en juin 2022. Mais le patron ne perd pas espoir et assure même que le joueur serait même tenté pour continuer l’aventure même s’il ne tire pas toutes les ficelles. Et il n’hésite à fortement flatter l’ego de l’ancien Rennais.

"Dembélé veut rester"

"Dembélé veut rester, assure le dirigeant dans l’émission "Els Matins", ce vendredi sur la chaîne TV3. Pour moi, c'est un super joueur. Ses agents veulent le meilleur pour lui mais parfois le meilleur n'est pas l'argent. C'est clair pour moi: Dembélé est meilleur que Mbappé."

Laporta abat toutes ses cartes avant de prochaines réunions prévues les prochaines semaines avec les représentants du joueur. Cette semaine, la presse catalane évoquait un ultimatum fixé au 15 décembre pour obtenir une réponse de Dembélé sur son avenir. Une rencontre aurait eu lieu jeudi entre Mateu Alemany, directeur général du football et Moussa Sissoko, agent du joueur. Ce dernier aurait réclamé encore un peu de temps avant d’accepter ou non l’offre de prolongation dont il dispose.

Une réponse qui inquiète les Blaugranas, qui ne peuvent plus se permettre d’attendre. Le 1er janvier, Dembélé sera en effet libre de négocier et de s’engager avec le club de son choix, avant de le rejoindre libre l’été suivant. Pour éviter cette issue douloureuse (sportivement et financièrement), Laporta sort donc la boîte à compliments.