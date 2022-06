Mercato: le Barça va surenchérir pour Lewandowski

Le FC Barcelone va formuler une nouvelle offre au Bayern Munich pour Robert Lewandowski (33 ans), qui veut rejoindre la Catalogne mais se heurte encore au refus du club bavarois.

Le Barça ne lâche pas le dossier Robert Lewandowski (33 ans). Selon Sport Bild, le club va formuler une nouvelle offre au Bayern Munich pour tenter de recruter l’attaquant polonais, sous contrat jusqu’en 2023. Selon le tabloïd allemand, cette nouvelle offensive pourrait être un tournant dans l’opération, bloquée depuis de longues semaines par le club bavarois, désireux de conserver son joueur.

Le Bayern et Lewandowski auraient fait la paix

En interne, les choses évolueraient et le Bayern commencerait à discuter pour établir un prix à partir duquel il serait prêt à céder sa star. Le joueur et Hasan Salihamidzic, directeur sportif, auraient même convenu de faire la paix dans leurs prises de paroles respectives, houleuses ces derniers jours.

“Nous l’avons toujours dit, Robert Lewandowski a un contrat avec le Bayern Munich jusqu'au 30 juin 2023, a répété à Bild Herbert Hainer début juin. Et un contrat est un contrat! Où en serions-nous si un joueur pouvait mettre fin à un contrat prématurément alors que nous, en tant que club, devrions le payer intégralement jusqu'au dernier jour du contrat? Je suis un peu surpris que Robert ait choisi de rendre l'affaire publique, je ne l'aurais pas fait à sa place. Il est au Bayern depuis longtemps, il a gagné beaucoup de titres avec nous. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il a au Bayern, à savoir un club qui traite très bien ses joueurs, qui fait tout pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je dois dire que l'appréciation n'est pas à sens unique."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

La partie a viré au bras de fer ces dernières semaines entre le joueur et son club, qui partagent pourtant une fructueuse aventure depuis huit ans. "Quelque chose en moi s'est éteint, a confié le buteur ces derniers jours dans la presse polonaise. Et je n'arrive pas à passer outre. Je pars parce que je veux plus d'émotions dans ma vie. (...) Quand vous avez été dans un club pendant tant d'années, que vous étiez toujours disponible pour jouer, malgré les blessures et les douleurs, que vous avez donné le meilleur de vous-même, je pense qu'il est mieux de trouver une bonne solution pour les deux parties. Et ne pas chercher une décision unilatérale. Cela n'a pas de sens. Pas après tout ce temps."

Selon les médias espagnols, le Barça et Lewandowski sont déjà tombés d’accord sur le salaire et un contrat de deux ans (plus une année en option). Mais le club catalan, toujours empêtré dans une grave crise financière, n’est pas prêt à tout et ne souhaitera pas dépasser une indemnité à plus de 30 millions d’euros pour l’international polonais. Il attend désormais la réponse du Bayern.