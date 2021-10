Koundé, Sterling, Dembélé: les plans de Xavi pour le Barça

Pressenti pour être le prochain coach du FC Barcelone après le licenciement de Ronald RKoeman mercredi soir, Xavi aurait déjà soumis à sa future direction ses envies pour le mercato, d’après RAC1. Jules Koundé et Raheem Sterling seraient ses priorités.

Il n’est même pas encore nommé à la tête du club que son projet commence déjà à fuiter dans les médias espagnols. Pressenti pour être le futur entraineur du FC Barcelone, son club de cœur, après le départ de Ronald Koeman mercredi soir, Xavi aurait déjà plusieurs idées en tête pour améliorer son effectif. Selon le journaliste de RAC1 Gerard Romero, il aurait même déjà fait remonter certaines de ses demandes aux dirigeants du Barça, dont ses envies de recruter Raheem Sterling et Jules Koundé.

Le profil de Sterling séduit en effet beaucoup l’ancien milieu de terrain, qui ferait de la venue d’un ailier rapide une de ses priorités pour le mercato. Auparavant incontournable mais désormais relégué à un second rôle à Manchester City (trois titularisations seulement en neuf matchs de Premier League), l’ailier anglais avait déjà été approché par le Barça à l’été dernier. Si les discussions avaient été assez loin avec le directeur du football blaugrana Mateu Alemany, le transfert n’avait pas pu aboutir à cause des revendications du joueur et des problèmes de masse salariale du club.

Une prolongation pour Dembélé?

L’autre chantier qui attend Xavi, c’est celui de sa défense. Pour accompagner Eric Garcia ou Gérard Piqué, l’Espagnol souhaiterait faire venir un "défenseur rapide". Sa priorité serait Jules Koundé, le jeune défenseur français du FC Séville. Sous contrat jusqu’en 2024, il était pourtant pisté de près cet été par Chelsea, même si le transfert n’avait pas abouti. Auteur d’un bon début de saison et encensé par son entraineur Julen Lopetegui récemment, il pourrait vouloir voir plus loin l’année prochaine, pourquoi pas en Catalogne.

En premier lieu, Xavi souhaiterait conserver certains éléments de son effectif. Blessé depuis le début de la saison, annoncé en discussion avec plusieurs clubs anglais, Ousmane Dembélé entrerait dans les plans du nouveau coach, qui souhaiterait le voir prolonger pour bénéficier d’ailiers de métier. À court terme, il voudrait, toujours selon Gerard Romero, aligner Ansu Fati d’un côté et Dembélé de l’autre, dans un 4-3-3, fidèle aux préceptes du Barça.