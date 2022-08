Mercato: le Barça s'intéresse à Hamari Traoré (Rennes)

Sous contrat avec Rennes jusqu'en 2023, Hamari Traoré est sur les tablettes du FC Barcelone, qui attend toujours que l'inscription de Jules Koundé auprès de la Liga soit officielle.

Un prétendant de prestige pour Hamari Traoré. Comme annoncé par L'Équipe, et confirmé par RMC Sport, le FC Barcelone s'intéresse au latéral droit du Stade Rennais, sous contrat jusqu'en 2023. Pour le moment, aucune offre concrète n'a été proposée par le club catalan.

Selon le quotidien, un départ du capitaine rennais serait plutôt bien vu de la part des dirigeants. L'international malien dispose d'un bon de sortie et d'un gros salaire.

Première offre dans 48 heures ?

Si aucun accord n'a pour l'instant été trouvé, les discussions se poursuivent et une première offre pourrait arriver dans les 48 heures.

En attendant, le Barça aurait reçu une bonne nouvelle dans le dossier Jules Koundé, qui leur permettrait d'avancer sur la fin du mercato (et donc potentiellement la piste Hamari Traoré). Près d'un mois après son arrivée en provenance du FC Séville, l'international français (11 sélections) aurait enfin été inscrit sur les listes de la Liga, rapportait The Athletic ce vendredi. L'ancien Bordelais était la dernière recrue catalane dans ce cas-là et pourrait postuler pour une place dans le groupe pour le match face à Valladolid dimanche.

D'après Sport, cette opération n'aurait pas nécessité le moindre départ, alors que la presse espagnole rapportait il y a quelques jours que le Barça devait débloquer 20 millions d'euros afin de pouvoir inscrire l'international français auprès de la Liga. Les dirigeants catalans vont pouvoir souffler, la clause qui permettait au Français de partir libre au 1er septembre s'il n'était pas inscrit faisant planer une menace constante au-dessus de leur tête.