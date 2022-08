Ligue Europa: tirage plutôt clément pour Rennes, Monaco et Nantes

Les clubs de Ligue 1 engagés en Ligue Europa ont bénéficié vendredi d’un tirage assez abordable pour la phase de poules. Si Nantes défiera notamment Fribourg, Rennes et Monaco joueront contre les Turcs de Fenerbahce et Trabzonspor.

Au lendemain des poules de la Ligue des champions, l’UEFA a procédé ce vendredi au tirage au sort des groupes de la Ligue Europa. Les trois équipes de Ligue 1 qualifiées (Rennes, Monaco et Nantes) ont eu un peu de chance et évitent les favoris de la compétition comme Arsenal, Manchester United ou même la Roma de José Mourinho. A la place plusieurs déplacements dans l’Est de l’Europe en direction de la Grèce, l’Azerbaïdjan, Chypre, la Serbie ou encore la Hongrie et la Turquie.

Rennes devra se méfier de Fenerbahce

Quatrième de Ligue 1 la saison passée, Rennes figurait dans le deuxième chapeau de l’UEFA pour ce tirage. Et le club breton a évité les épouvantails du tournoi. A la place, le Stade Rennais affrontera les Chypriotes de Larnaca, les Ukrainiens du Dynamo Kiev et les Stambouliotes de Fenerbahce dans le groupe B. Trois voyages à l’Est qui vont fatiguer les joueurs de Bruno Genesio.

"La réflexion que l’on a eue avec le coach, c’est que l’on va avoir de longs voyages. Sachant que l’on ne sait pas où on va jouer Kiev. Les déplacements vont être longs. La Coupe d’Europe c’est important mais les matchs avant et après sont aussi importants, a réagi Florian Maurice au micro de RMC Sport. L’objectif c’est d’aller le plus loin possible. On veut bâtir une équipe pour être forts sur ces deux compétitions en Ligue 1 et en Ligue Europa. On veut rentrer dans cette compétition avec beaucoup d’envie."

Groupe B : Dynamo Kiev - Rennes - Fenerbahce - Larnaca.

Nantes épargné pour son retour en Europe

Antoine Kombouaré ne veut pas l’avouer pas mais Nantes a hérité d’adversaires accessibles. Vainqueurs de la Coupe de France et toujours dans la crainte de voir Ludovic Blas partir dans les prochains jours, les Canaris vont défier l’Olympiacos de Mathieu Valbuena, Qarabag et le club allemand de Friboug. L’entraîneur nantais a fait preuve d’humilité après le tirage de ce groupe G.

"C’est un groupe difficile car on le tout petit poucet. On joue le champion grec, le champion d’Azerbaïdjan et Fribourg. Ce sont des clubs habitués à l’Europe, nous sommes tout petit, a lancé Antoine Kombouaré face à la presse. On va découvrir et travailler pour faire des surprises. On va découvrir."

Groupe G: Olympiacos, Qarabag, Fribourg - Nantes.

Monaco va avoir droit à de chaudes ambiances

Reversé de la Ligue des champions et récent troisième de Ligue 1, Monaco semble le mieux armé pour aller dans la compétition. Outre son effectif taillé pour la C1, Philippe Clement peut se targuer d’avoir bénéficié d’un tirage plus qu’abordable dans le groupe H avec l’Etoile Rouge de Belgrade, Ferencvaros et Trabzonspor.

Sur le papier, les Monégasques seront favoris mais devront notamment se méfier des déplacements en Serbie, en Hongrie et en Turquie où les supporters locaux mettent le feu aux tribunes. De belles ambiances européennes pour l’ASM mais les coéquipiers de Wissam Ben Yedder devraient se qualifier s'ils jouent à leur niveau et avec sérieux.

Groupe H : Etoile Rouge de Belgrade - Monaco - Ferencvaros - Trabzonspor.

Tous les groupes de la Ligue Europa

Groupe A: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt, FC Zürich



Groupe B: Dynamo Kiev, Stade Rennais, Fenerbahçe, Larnaca



Groupe C: AS Roma, Ludogorets, Betis Seville, Helsinki



Groupe D: Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise



Groupe E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, Omonia



Groupe F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz



Groupe G: Olympiacos, Qarabag, Fribourg, Nantes



Groupe H: Etoile rouge Belgrade, AS Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor