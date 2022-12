Mercato: le Barça serait attentif à la situation d'Adrien Rabiot, en fin de contrat à la Juve

Auteur d'une Coupe du monde 2022 de très haut niveau, Adrien Rabiot - qui est en fin de contrat à la Juve en juin prochain - risque d'attiser les convoistises. D'après Sport, le FC Barcelone suivrait son évolution très attentivement.

Le Duc conquit les coeurs depuis le début du Mondial, en France, mais pas que. Le Mondial d'un très bon niveau d'Adrien Rabiot ne laisserait pas le FC Barcelone indifférent, d'après Sport. Proche de signer au Barça en 2019, Adrien Rabiot avait finalement rejoint la Juventus.

En manque de liquidité, Barcelone recherche des joueurs disponibles à moindre coût. C'est le cas d'Adrien Rabiot, qui sera en fin de contrat en juin 2023. De quoi plaire au club barcelonais. Le média catalan précise que rien n'est fait et qu'il ne s'agit pour le moment que d'un intérêt profond pour le milieu complet de la Juventus. De son côté, la Vieille Dame compte s'activer après le mercato de janvier pour décider de convaincre, ou non, son milieu de terrain de prolonger.

Depuis son arrivée à la Juventus, ses performances ont été en dents de scie, allant du très bon au plus délicat, avec peu de régularité. Depuis le début de la saison, il semblait avoir trouvé un équilibre, ce qui s'est confirmé au Mondial qatari, où Adrien Rabiot semble s'être définitivement révélé.

Un blason qu'il a redoré petit à petit

Après son refus d'être suppléant lors du Mondial en 2018, Adrien Rabiot s'était attiré les foudres de Didier Deschamps. Son départ libre du PSG un an plus tard n'avait pas contribué à redorer son image. Depuis, celui que l'on surnomme "le Duc" s'est installé solidement dans le groupe France, et ce Mondial en Russie semble être celui de la consécration. Depuis le début de la compétition, il est brillant, buteur dès le premier match. Ses performances ont grandement contribué à mener la France jusqu'en finale, même s'il n'a pu tenir sa place en demi-finale face au Maroc pour cause de maladie.