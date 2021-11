Barça: les négociations pour la prolongation de Dembélé patinent

Le Barça veut prolonger Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine à la fin de la saison. Mais les négociations patinent selon Sport. Le volet financier pose problème.

Les jours passent et l’inquiétude grandit dans les coulisses du Barça au sujet d’Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin, le Français n’a toujours pas prolongé et les négociations entre le club et le joueur patinent. Selon le média catalan Sport, les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le plan financier.

Toujours selon le média espagnol, le Barça plaiderait pour une baisse du salaire fixe et une augmentation de la part variable, une option à laquelle s’oppose pour l’instant l’agent de l’attaquant.

"Cela dépend de lui"

Ousmane Dembélé arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison, mais le club catalan compte sur le Français pour les années à venir et a fait de sa prolongation une de ses priorités. Xavi œuvre d’ailleurs grandement pour que l’international tricolore prolonge. "J'ai eu un entretien individuel avec lui et je lui ai fait comprendre qu'il est très important pour mon projet. Pour moi, c'est très important de l'avoir dans l'équipe. Cela dépend de lui. Il m'a dit qu'il était heureux ici. J'espère pouvoir renouveler son contrat, c'est un footballeur capable de faire la différence dans les années à venir", a déclaré l’entraineur vendredi en conférence de presse.

Mais le temps presse pour le Barça car Dembélé sera libre de négocier avec un autre club à partir du 1er janvier et il est courtisé, notamment en Angleterre. La situation financière délicate du Barça ne joue pas non plus en faveur des Catalans.

Ousmane Dembélé (24 ans) a repris la compétition mardi face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions (0-0). Mais une incertitude plane toujours au-dessus de lui, à cause de la répétition de ses blessures. Aligné contre le Dynamo en C1 le 2 novembre (0-1) pour la première fois depuis cinq mois, Dembélé avait joué une demi-heure avant de quitter la pelouse en souffrant d'une élongation au muscle semi-membraneux de la cuisse gauche. Vendredi, le Barça a annoncé que Dembélé était à nouveau dans le groupe pour affronter Villarreal samedi soir (21 heures).