Barça: Dembélé aurait tranché pour son avenir, selon la presse espagnole

En fin de contrat au mois de juin, Ousmane Dembélé aurait décidé de ne pas prolonger avec le Barça, d'après Sport. Le champion du monde français voudrait une revalorisation significative de ses émoluments, ce que le club ne souhaiterait pas lui accorder.

À partir du 1er janvier, il pourra discuter avec n'importe quel club et nouer un accord en vue d'un transfert libre au 1er juillet. À en croire les informations rapportées mercredi par Sport, tout indique que Ousmane Dembélé (24 ans) quittera le FC Barcelone au terme de son contrat en juin. Le quotidien espagnol affirme que le champion du monde français a décidé de ne pas prolonger avec le club catalan.

Cette décision, si elle est avérée, survient après plusieurs réunions de négociations entre son agent et la direction du club. Dembélé, dont l'aventure au Barça a été grandement perturbée par des blessures plus ou moins graves, serait insatisfait de la proposition financière qui a été faite. Son entourage voudrait une revalorisation salariale significative, par rapport aux 10 millions d'euros brut actuellement versés chaque saison. Or, le directeur général Mateu Alemany serait décidé à de ne pas renchérir ni tenter de convaincre le joueur.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Les agents de Dembélé en quête d'une commission intéressante

Toujours d'après Sport, l'agent d'Ousmane Dembélé serait d'ores et déjà à l'écoute d'offres d'autres clubs. Dernièrement, la presse étrangère a fait état d'un vif intérêt de Newcastle United, fraîchement passé sous pavillon saoudien. L'ancien ailier du Stade Rennais serait assurément une vedette des Magpies, mais la situation sportive actuelle de ces derniers constitue un obstacle majeur à toute signature. Car après le nul 1-1 contre Norwich, mardi, le club anglais est lanterne rouge du championnat et compte six points de retard sur la 17e place.

En partant libre du Barça, Ousmane Dembélé pourra sans doute négocier une belle prime à la signature. Ses représentants pourraient aussi profiter d'une commision d'agent intéressante. D'autant que Sport explique que le Barça n'avait rien versé aux représentants du joueur lors de son recrutement et qu'ils ont dû se contenter d'un pourcentage indexé sur le salaire, ce qui est en deçà des standards pour un joueur de calibre.

Le Barça doit-il envisager un départ dès cet hiver?

À présent, le Barça se retrouve dans une situation délicate. En cas de départ en juin, le club, qui traverse une rude crise économique, ne touchera pas le moindre sou. Ce qui pourrait éventuellement l'inciter à négocier un transfert dès le mercato d'hiver pour récupérer une maigre indemnité. Mais rien n'indique que le joueur soit intéressé.

Recruté en août 2017 pour 135 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a marqué 30 buts et délivré 21 passes décisives en 121 matchs.