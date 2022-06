Mercato: le Barça va augmenter son offre pour Lewandowski, la semaine prochaine s'annonce décisive

Le FC Barcelone va une nouvelle fois passer à l’offensive pour tenter de convaincre le Bayern Munich de lâcher Robert Lewandowski, rapporte le quotidien catalan Sport ce jeudi.

Le Barça réussira-t-il à faire plier l’inflexible Bayern Munich? Après avoir fait une première offre de 32 millions d’euros pour tenter de s’offrir Robert Lewandowski, ignorée par le club allemand, les Catalans devraient passer l’attaque la semaine prochaine avec une nouvelle proposition d’un peu moins de 40 millions d’euros, rapporte Sport ce jeudi.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Le FC Barcelone s'attend à des négociations difficiles et sait qu'il faudra sans doute faire grimper l'offre, sans doute avec des bonus. Sport assure cependant que les dirigeants blaugrana ne veulent pas non plus atteindre des montants déraisonnés sachant que le buteur polonais n’a plus qu’un an de contrat en Bavière.

Le Barça espère un accord avant mi-juillet

Le Barça espérerait en tout cas parvenir à un accord avec le Bayern Munich avant la mi-juillet, afin d’éviter à Lewandowski de devoir débuter la pré-saison avec le champion d’Allemagne en titre, dont la reprise est prévue le 12 juillet.

Après huit saisons en Bavière, celui qui a notamment remporté la Ligue des champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne a clairement exprimé son envie de changer d’air cet été. "Une chose est certaine: mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin. Après tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, je ne peux pas imaginer poursuivre une bonne coopération”, avait lâché le buteur polonais fin mai lors d’une conférence de presse avec sa sélection.