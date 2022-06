Mercato: le Barça va faire une deuxième offre pour Lewandowski

Le Barça compte formuler une nouvelle offre au Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Elle devrait dépasser les 40 millions d’euros, bonus compris.

Le Barça compte revenir à la charge. Comme annoncé ce mercredi par la presse allemande, le club blaugrana va formuler une deuxième offre pour Robert Lewandowski. La première, qui était de 32 millions d’euros hors bonus, a été ignorée par le Bayern Munich. La deuxième devrait dépasser les 40 millions d’euros, bonus compris.

>> Les infos mercato en direct

Après huit saisons en Bavière, celui qui a notamment remporté la Ligue des champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne, en plus de deux premiers titres conquis avec le Borussia Dortmund, a clairement exprimé son envie de changer d’air cet été, à un an de la fin de son contrat.

Lewandowski fait le forcing

"Une chose est certaine : mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin. Après tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, je ne peux pas imaginer de poursuivre une bonne coopération. Je me rends bien compte qu'un transfert sera la meilleure solution pour chacune des deux parties. Je pense que le Bayern ne me retiendra pas uniquement parce qu'il a droit de le faire", a déclaré fin mai l’attaquant polonais de 33 ans lors d’une conférence de presse avec sa sélection.

Avant d’en remettre une couche quelques jours plus tard : "Quelque chose s'est éteint en moi et c'est une chose que tu n'arrives pas à surmonter, à rattraper. Je veux davantage d’émotions dans ma vie." De leur côté, les dirigeants munichois se sont jusqu'à présent montrés intransigeants. "Un contrat est un contrat", lui a sèchement répondu le président du Bayern, Herbert Hainer, qui ne compte pas laisser partir si facilement son atout maître, auteur de 50 buts en 46 matchs cette saison.