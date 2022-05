Mercato : "Mon histoire au Bayern est terminée", Lewandowski met la pression

En conférence de presse avec la sélection polonaise ce lundi, Robert Lewandowski a confirmé qu’il ne souhaitait plus jouer au Bayern Munich et a mis la pression pour un départ dès cet été.

Désormais, ses intensions sont claires: Robert Lewandowski ne souhaite plus jouer au Bayern Munich la saison prochaine. Au cours d’une conférence de presse de la sélection polonaise ce lundi, l’attaquant a été interrogé sur son avenir, qu’il a accepté d’évoquer "une seule fois". Il a alors affirmé que son histoire avec le club bavarois était "terminée" et qu’il voulait être transféré dès cet été, alors que des rumeurs l’envoient depuis plusieurs semaines au FC Barcelone.

"À compter d'aujourd'hui, mon histoire au Bayern est terminée. Je ne peux plus imaginer une bonne collaboration dans le futur, a commenté le Polonais. J'espère qu'ils ne vont pas me garder juste parce qu'ils en ont le pouvoir. Après les derniers mois, je crois qu'un transfert serait la meilleure solution." Avec cette déclaration, Lewandowski met la pression sur son club, avec qui il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023 et qui pourrait en effet le conserver contre son gré.

Déjà une offre du Barça

Réaffirmant que le Bayern était un "club sérieux", il semblait toutefois avoir bon espoir de voir ses volontés de départ respectées. Ces dernières semaines, une rumeur insistante le disait très proche du FC Barcelone. Les Blaugrana avaient déjà soumis une offre aux dirigeants munichois, à hauteur de 32 millions d’euros le 21 mai dernier, mais ils n’avaient pas donné suite. Le Bayern n'a lui pas transmis d'offre de prolongation au Polonais. En conférence de presse, Xavi, l’entraîneur catalan, avait déjà reconnu que Lewandowski faisait partie des "possibilités" envisagées pour la saison prochaine.

Arrivé libre à Munich en 2014, en provenance du Borussia Dortmund, Lewandowski, 33 ans, a d’ores et déjà marqué l’histoire du club allemand, pour qui il a inscrit 344 buts en seulement 375 rencontres. Son avenir pourrait être étroitement lié à la venue de remplaçants à son poste la saison prochaine: la principale piste mènerait vers Sadio Mané, l’attaquant de Liverpool, qui serait la priorité bavaroise pour le mercato à venir.