La presse espagnole dévoile les chiffres de l’accord entre Lewandowski et le Barça

L’arrivée de Robert Lewandowski au Barça n'est pas actée mais les détails filtrent. Ce samedi, le média catalan Sport donne les chiffres autour de ce possible départ du Bayern Munich. L’attaquant polonais, qui réclame de quitter la Bavière, pourrait notamment toucher en Espagne un salaire de 12 millions d’euros nets par an, ce qui le placerait en haut de la grille salariale du club catalan.

Le Barça ne veut pas lâcher plus de 30 millions d'euros

Il signerait un contrat de deux ans, plus une année en option en fonction "de son rendement et de la volonté des deux parties". Le FC Barcelone ne souhaiterait également pas dépenser plus de 30 millions pour Lewandowski, qui fêtera prochainement son 34e anniversaire et à qui il ne reste qu’un an de contrat, malgré une valeur marchande de 45 millions d'euros.

Ce samedi, L’Equipe annonce que le PSG suivrait également l’avant-centre bavarois. Lui souhaite toutefois rejoindre le Barça, selon nos informations. Encore auteur d’une saison énorme à 33 ans (50 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues), "Lewy" a disputé son huitième et potentiel dernier exercice avec le club allemand.

Lewandowski "sent qu'il est temps de passer à une nouvelle étape"

"Je souhaite le meilleur pour le Bayern et je ne doute pas que toute la direction du club pense la même chose, soufflait le joueur dans sa dernière déclaration, rappelant sa décision de ne pas renouveler son contrat. C'est pourquoi je reste convaincu que nous trouverons un accord ensemble (…) Je ne suis pas une personne égoïste. Je fais de mon mieux pour ne pas décevoir le club et les fans depuis huit ans, mais après cette période, je sens qu'il est temps de passer à une nouvelle étape". Reste à savoir si le Bayern Munich lâchera son sérial buteur et si le FC Barcelone se montera le plus convaincant.