PSG: Lewandowski évoqué dans une réunion entre Campos et son agent mais le dossier est très compliqué

Si le profil de l'attaquant Robert Lewandowski plait à Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, l'arrivée potentielle de l'artilleur polonais se heurte à plusieurs obstacles, et pas des moindres.

Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland étant l’un et l’autre fixés sur leur avenir, Robert Lewandowski sera l’un des principaux acteurs de ce mercato estival. L’international polonais a fait savoir à son club, le Bayern Munich, qu’il comptait s’en aller, un an avant la fin de son contrat. Malgré les réticences affichées par le club bavarois par la voix de ses dirigeants, Lewandowski a martelé le message lors de prises de parole publiques remarquées.

La situation est pour l'instant gelée, mais Lewandowski est déterminé: "Une chose est certaine: mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin", a dit le joueur.

Le Barça formule une offre, le Bayern intransigeant

Où pourrait-il atterrir en cas de départ? Au PSG? Le nom de Robert Lewandowski a été cité lors d’une réunion entre Luis Campos et Pini Zahavi. Comme beaucoup, le conseiller football du Paris Saint-Germain apprécie le Polonais. La discussion n’est pas allée au-delà pour l’instant et ce dossier est très - trop? - compliqué pour Paris.

Car Robert Lewandowski souhaite rejoindre le Barça. L’attaquant est déjà d’accord sur un contrat de trois ans avec les Espagnols. Barcelone a déjà proposé 32 millions d’euros au Bayern pour l’avant-centre polonaise de 33 ans. Une offre qui reste encore à cette heure sans réponse. Car les dirigeants munichois sont jusqu'à présent intransigeants: pas question de laisser filer leur atout maître, qui tourne depuis plusieurs années à plus de 40 buts par saison. Le Chelsea de Thomas Tuchel s’est également montré intéressé ces dernières semaines.