Mercato: le Barça veut s’offrir le nouveau Haaland

Selon la presse catalane, le FC Barcelone s’est positionné sur l’attaquant de l’Atalanta Bergame, le Danois Rasmus Hojlund (20 ans). Mais la concurrence est rude et Manchester United serait mieux placé.

Il n’a pas encore les mêmes statistiques mais il agite aussi le mercato européen. Le Danois Rasmus Hojlund (20 ans) sera l’une des attractions du mercato. L’attaquant de l’Atalanta Bergame est parfois présenté comme le nouveau Erling Haaland pour sa grande taille, son style et sa patte gauche. Auteur de 9 buts en 32 matchs pour sa première saison en Italie, il est dans les petits papiers de plusieurs cadors européens, dont le FC Barcelone, en quête d’un renfort dans ce secteur de jeu.

Manchester United en pole

Le prix du joueur pourrait s’envoler un an seulement après son arrivée à Bergame en provenance de Sturm Graz (Autruche) contre 17 millions d’euros. Autre problème pour les Catalans, le joueur est très apprécié en Angleterre et en Serie A où de nombreux gros clubs lui font les yeux doux. Manchester United serait bien placé sur ce dossier et le joueur a publiquement confié qu’il était flatté de l’intérêt des Red Devils.

"Je dois avoir bien fait les choses s'ils veulent me recruter, a-t-il récemment confié. Mon objectif est d'atteindre le sommet, et Manchester United est l'une des meilleures équipes du monde."

Lors d’une récente interview à Jijantes FC, Xavi a établi les trois priorités de recrutement du Barça cet été: un deuxième attaquant, un milieu de terrain pour pallier le départ de Sergio Busquets ainsi qu’un ailier. Il a récemment confié particulièrement apprécier Bernardo Silva, milieu de terrain de Manchester City, également dans le viseur du PSG. Selon plusieurs médias catalans, le Barça a déjà bouclé l’arrivée d’une recrue, le prometteur défenseur sénégalais, Mikayil Faye.