Mercato: le Bayern confirme avoir eu des contacts pour Cristiano Ronaldo

Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, explique dans une interview à Sky Sport les raisons qui ont poussé le club allemand à ne pas tenter de recruter Cristiano Ronaldo cet été.

"Oui", le Bayern Munich a bien discuté cet été avec Jorge Mendes à propos de Cristiano Ronaldo. Hasan Salihamidžić, directeur sportif du club allemand, l'a confirmé jeudi dans une interview accordée à Sky Sport. "Nous avons parlé", a-t-il dit, précisant cependant ne pas s'être directement entretenu avec la star de Manchester United.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

Pour Hasan Salihamidžić, une signature de l'attaquant portugais de 37 ans chez le champion d'Allemagne n'était pas envisageable compte tenu de la signature de Sadio Mané: "Pour nous, il n'en était pas question, parce que nous avons fait d'autres choses et que nous avions auparavant organisé notre attaque de telle sorte qu'elle était bouclée".

Le dirigeant a aussi été interrogé sur Erling Haaland. "Nous avons eu des discussions à ce sujet, mais il s'est avéré que cela ne pouvait sans doute pas se faire. C'est pourquoi il joue maintenant à Manchester City", a déclaré l'ancien milieu de terrain.

"Nous avons tout fait dans le calme et sans stress"

En ce qui concerne la fin du mercato, le Bayern Munich ne prévoit pas de mouvement de dernière minute. "C'est toujours bien de ne pas devoir agir et acheter lors du dernier jour du mercato, estime Hasan Salihamidžić. Faire venir un ou deux joueurs ainsi, je n'y suis pas favorable. Je suis très satisfait de la manière dont nous avons géré les choses au sein du club. Nous avons commencé dès le début de la saison dernière et nous avons tout fait dans le calme et sans stress. C'est important sur le marché".