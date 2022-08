Mercato: Ten Hag tranche le sort de Cristiano Ronaldo

Présent ce mercredi en conférence de presse, Erik ten Hag a fait le point sur la fin du mercato de Manchester United. En attendant l’arrivée d’Antony en provenance de l’Ajax Amsterdam, le coach des Red Devils a fait savoir qu’il comptait sur Cristiano Ronaldo, toujours au club pour l’instant.

Son nom a été associé à une multitude de clubs ces dernières semaines. Mais il est toujours là, pour le moment. Malgré sa volonté de départ, Cristiano Ronaldo reste un joueur de Manchester United, à la veille de la fermeture du mercato estival. Et Erik ten Hag compte sur lui pour la saison à venir. C’est en tout cas ce que le coach des Red Devils a affirmé ce mercredi en conférence de presse. "C’est clair, bien sûr", a répondu le technicien néerlandais, interrogé à ce sujet.

Une mise au point qui intervient à l’heure où MU s’apprête à recruter Antony. L’ailier de l’Ajax Amsterdam devrait débarquer prochainement contre un chèque estimé à 100 millions d’euros. Et un statut forcément important dans le vestiaire. "Nous devons déjà finaliser sa signature. Il y a un accord entre les clubs, mais les documents ne sont pas signés donc je ne peux pas m’avancer plus sur ce dossier, temporise Ten Hag. On doit se renforcer offensivement, car nous avons de nombreux matchs à disputer. Nous avons besoin de quantité et de qualité."

Après Antony, le mercato sera terminé à MU

Le Brésilien Antony devrait être l’une des dernières recrues de l’été, avec Martin Dubravka, le gardien slovaque de Newcastle (33 ans). Peut-être même la dernière. "Pour ce mercato, je pense que oui, ce sera terminé, assure Ten Hag. Même si en tant que club de haut niveau, vous devez toujours être vigilant en cas de grande opportunité…" Au rayon des départs, Aaron Wan-Bissaka ne devrait pas faire ses valises cette semaine. "Aaron est toujours là et nous le garderons. Cette équipe ira au minimum jusqu’à janvier", résume le coach de United.

Après une entame catastrophique, les Red Devils se sont bien repris en battant Liverpool (2-1) et en allant gagner Southampton (0-1). Ils occupent actuellement la 11e place du classement, en attendant leur déplacement à Leicester, ce jeudi, lors de la 5e journée de Premier League (21h).