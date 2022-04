Mercato: le clan Haaland énervé par le Bayern Munich

Après la sortie d'Oliver Kahn sur un éventuel transfert d'Erling Haaland, le porte-parole de la famille du Norvégien a envoyé une pique aux dirigeants bavarois.

Le clan Haaland monte au créneau. Au lendemain de la sortie d'Oliver Kahn, qui a mis fin au suspense quant à une possible arrivée de l'attaquant norvégien au Bayern Munich, Jan Aage Fjortoft, le porte-parole de la famille, a envoyé une pique aux dirigeants bavarois. "Le patron, Olivier Kahn, dit que le Bayern est hors course pour obtenir Erling Haaland à cause du package financier. Eh bien, eh bien... J'attends avec impatience le jour où toute la vérité à ce sujet sera révélée", a écrit l’ancien international norvégien sur son compte Twitter.

Un espoir pour garder Lewandowski ?

Dans un entretien accordé à Sport1 ce dimanche, Oliver Kahn a fait savoir que le coût de cette opération empêche une issue positive dans le dossier: "C’est très loin de ce que nous imaginons (…) C’est un excellent attaquant et un joueur très intéressant pour l’avenir. Ce sont des dimensions financières qui dépassent notre entendement." En revanche, le président du Bayern Munich ne perd pas espoir pour une prolongation de Robert Lewandowski, en fin de contrat en 2023.

"Certains pensent que ces discussions et ces négociations de contrat sont comme un jeu de gestion en ligne (…). Il faut du temps pour le convaincre de signer. C’est nous qui déciderons quand le Bayern mènera des discussions contractuelles. Nous savons très bien ce que nous devons à ce joueur (…) Nous avons vécu deux années très difficiles (financièrement)."