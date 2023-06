Mercato: le Bayern réclamerait un très gros chèque pour Lucas Hernandez, courtisé par le PSG

Si Lucas Hernandez souhaite rejoindre le PSG, le défenseur central pourrait coûter très cher. Alors que le champion du monde n'a plus qu'un an de contrat et sort d'une saison très largement amputée par une rupture du ligament croisé du genou, le Bayern réclamerait plus de 60 millions d'euros.

Lucas Hernandez vers le PSG? Comme indiqué par RMC Sport jeudi, le défenseur du Bayern Munich veut rejoindre le club parisien. Selon Sky Sport en Allemagne, le club munichois attendrait environ 60 millions d'euros hors bonus pour son défenseur central.

Dans quel état physique?

Un prix que le champion d'Allemagne justifierait notamment par le profil de gaucher de son champion du monde, sous contrat jusqu'en 2024 et qui conserve une cote malgré ses blessures. Reste une inconnue: son état de forme après une saison pratiquement blanche en raison d'une rupture du ligament croisé du genou.

Pour Benjamin Pavard, qui souhaiterait lui aussi partir et serait sur les tablettes de plusieurs gros clubs, le prix pourrait se situer autour de 30 millions d'euros minimum.