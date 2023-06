Mercato: Lucas Hernandez veut rejoindre le PSG, qui a lâché la piste Kim Min-Jae

Le champion du monde 2018 Lucas Hernandez a fait savoir au Bayern Munich qu'il n’a pas l’intention de prolonger en Bavière. Le joueur souhaite rejoindre le PSG.

Un nouveau champion du monde à Paris ? Le défenseur gauche du Bayern Munich Lucas Hernandez, qui se remet d'une rupture des ligaments croisés et qui n'a plus joué depuis le premier match de la Coupe du monde 2022 face à l'Australie, a fait savoir à son club qu'il ne souhaitait pas prolonger son bail en Bavière, qui court pour l'instant jusqu'en 2024.

Paris n’ira pas plus loin pour Kim Min-Jae

Il disposait pourtant d'une offre de prolongation jusqu'en 2027 et au début du printemps, l'affaire semblait en bonne voie, une prolongation étant même annoncée par la presse allemande. Au PSG, on est optimiste sur la possibilité de faire venir le champion du monde, même si les dirigeants parisiens ont bien conscience que le Bayern risque de ne pas lâcher l'affaire facilement, d'autant que le club, pourtant champion d'Allemagne, est en plein chambardement avec le licenciement d'Oliver Kahn et du directeur sportif Hasan Salihamidzic.

En plus de ses qualités sur le terrain, Lucas Hernandez a la mentalité qui colle avec la direction que souhaite impulser la direction sportive. Selon nos informations, Paris n’ira pas plus loin en ce qui concerne Kim Min-Jae, appelé à rejoindre la Premier League. Le défenseur du Napoli est trop cher.