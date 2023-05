Mercato: le beau message de Messi pour Alba après l’annonce de son départ du Barça

Jordi Alba quittera le FC Barcelone en fin de saison et Lionel Messi, qui a été son coéquipier pendant presque dix ans, lui a rendu hommage dans un message publié mercredi sur Instagram.

A Barcelone, les légendes s'en vont une par une. A la fin de la saison, c'est Jordi Alba qui fera ses adieux au club catalan en même temps que Sergio Busquets. Lionel Messi, qui a joué neuf saisons avec le latéral gauche espagnol, lui a donc rendu hommage via un message posté sur son compte Instagram.

"Tu as été plus qu'un coéquipier, tu as été un vrai complice sur le terrain, a écrit l'Argentin. Quel bonheur aussi de s'être aussi bien entendus sur le plan personnel. Tu sais que je te souhaite toujours le meilleur à toi et ta famille, j'espère que ta nouvelle étape continuera de t'apporter beaucoup de succès et de bonheur. Merci pour tout, Jordi. Je t'embrasse."

Réunis en Arabie saoudite ?

Avec Barcelone, Alba et Messi ont gagné ensemble une Ligue des champions, cinq Ligas et cinq Coupes du Roi. Surtout, sur le terrain, leur relation a souvent semblé naturelle, ils ont échangé de nombreuses passes décisives et certaines de leurs actions sont devenues iconiques en Catalogne.

L'avenir pourrait éventuellement les réunir si tous les deux signent cet été en Arabie saoudite, où certains rumeurs les envoient en compagnie de Sergio Busquets. Mais il y a quelques semaines, la presse espagnole assurait qu'une destination exotique n'était pas à l'ordre du jour pour Jordi Alba, qui souhaiterait rester en Europe.