Mercato: comment le départ d'Alba du Barça peut influencer l'avenir de Messi

Jordi Alba a confirmé ce mercredi son départ du FC Barcelone à l'issue de la saison. La situation autour du latéral gauche de 34 ans pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Lionel Messi.

Tout comme Sergio Busquets, Jordi Alba quittera lui aussi le FC Barcelone à l'issue de la saison. Initialement, le latéral gauche était sous contrat jusqu'en 2024 avec le club catalan mais son départ a été confirmé ce mercredi. Sa situation pourrait aussi avoir des conséquences sur l'avenir de Lionel Messi.

Le futur club du champion du monde argentin, dont le bail avec le PSG expire ces prochaines semaines, n'est pas encore connu. Si la MLS et l'Inter Miami de David Beckham ont longtemps lorgné la "Pulga", le prodige argentin semble plutôt emprunter la direction du FC Barcelone, qui fut longtemps sa maison, à moins qu'il ne cède aux sirènes de l'argent en signant avec l'Arabie saoudite

Alba avec Busquets et Messi en Arabie saoudite?

Le média catalan Sport rapporte que Jordi Alba était le joueur le mieux payé de l'effectif cette saison. Son départ libère forcément de la masse salariale. La disparition de ses émoluments devrait faciliter la tâche des dirigeants catalans, contraints de vendre plusieurs joueurs et de baisser sa masse salariale pour espérer faire revenir Lionel Messi. Et pour cause, le principal obstacle à son retour se trouve être le fair-play financier de LaLiga.

De l'autre côté, début mai, le média espagnol El Chiringuito avançait que Jordi Alba allait rejoindre Sergio Busquets et Lionel Messi en Arabie saoudite. Les trois joueurs seront libres le 1er juillet prochain et pourraient donc se retrouver dans la même formation. Si l'entourage de Jordi Alba a pris soin de démentir cette rumeur, l'option reste tout de même sur la table.

Lionel Messi disposerait d'une offre XXL en Arabie saoudite: un contrat aurait été mis sur la table par Al-Hilal, portant sur deux saisons et une rémunération de 500 millions d’euros. Un contrat auquel il faudrait ajouter de nombreuses primes. Jorge Messi, le père et représentant du footballeur, donnerait sa priorité à cette offre selon la télévision catalane Betevé.