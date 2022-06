Mercato: accord trouvé entre Monaco et le Real pour Tchouaméni

Comme révélé par The Athletic et confirmé par RMC Sport, un accord a été trouvé entre Monaco et le Real Madrid pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Ces derniers jours, les négociations portaient sur un transfert de 80 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient 20 millions de bonus.

Après des semaines de rumeurs et de négociations, l'avenir d'Aurélien Tchouaméni est scellé. Comme révélé par The Athletic et confirmé par RMC Sport, un accord a été trouvé entre Monaco et le Real Madrid pour le transfert de l'international français. Ces derniers jours, les négociations portaient sur un contrat de 5 ans et un transfert de 80 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient 20 millions de bonus. En coulisses, Tchouaméni ne cachait pas sa volonté de signer au Real. Interrogé dimanche dans Téléfoot sur TF1, il s’était toutefois montré prudent, en laissant toutes les portes ouvertes.

"C’est une position dans laquelle j’ai toujours voulu être. A partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs, ça veut dire que je fais de bonnes choses". Relancé pour savoir si son choix était fait, il avait temporisé en répondant: "Non, pas encore".

Courtisé par de nombreux clubs

RMC Sport révélait il y a quelques semaines que Florentino Perez suivait personnellement le dossier. Le club madrilène a accéléré dans les négociations depuis sa victoire en Ligue des champions contre Liverpool (1-0), le 28 mai dernier.

Le milieu de 22 ans, actuellement avec l'équipe de France pour disputer la Ligue des nations, était également courtisé par Liverpool et le PSG. Élément essentiel de l'AS Monaco depuis deux saisons et demies, il a passé un cap cette année, en disputant 35 matchs de Ligue 1 (trois buts et deux passes décisives). Appelé pour la première fois chez les Bleus en septembre 2021, il s'impose depuis quelques matchs comme un joueur clé pour Didier Deschamps au milieu de terrain.