Mercato: le clan Haaland dément un accord avec City mais donne les deux favoris

Le porte-parole d’Erling Haaland (21 ans) dément un accord entre l’attaquant norvégien et Manchester City pour l’été prochain, même s’il reconnaît que les Anglais sont bien placés.

L’avenir d’Erling Haaland (21 ans) n’est pas encore réglé. C’est ce qu’assure son porte-parole, Jan Aage Fjortoft, en réaction à une information du Daily Mail selon laquelle l’attaquant aurait trouvé un accord avec Manchester City. Il reconnaît tout de même que le club anglais est en très bonne position dans la course pour attirer l’un des joueurs les plus convoités en Europe. "Comme je l’ai indiqué ces derniers mois, Erling Haaland pourrait terminer à Manchester City ou au Real Madrid, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Les deux favoris. Mais il n’y a pas d’accord actuellement."

Le Daily Mail assure ce lundi que Manchester City a trouvé un accord avec les proches de Haaland pour un salaire de 600.000 euros par semaine pour une durée de cinq ans. Cela en ferait le joueur le mieux payé de la Premier League devant Kevin De Bruyne (460.000 euros hebdomadaires). Pour le quotidien anglais, Manchester City pourrait même accélérer sur le dossier en alignant la clause libératoire de 75 millions d’euros la semaine prochaine.

>> Suivez toutes les infos du mercato EN DIRECT

Haaland est sous contrat avec Dortmund jusqu’en 2024. La semaine dernière, le directeur du football et futur directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, avait démenti un départ de Haaland à Manchester City. Il avait reconnu l’existence d’"une clause de départ" dans le contrat de l'attaquant et "un délai" sans en dire plus à ce sujet. Il avait aussi invité son joueur à prendre "une décision au plus vite".

Une chose semble sure: Haaland ne devrait pas rejoindre le Bayern Munich. La semaine dernière, Oliver Kahn, le président bavarois, a pointé du doigt les proportions financières prises par ce dossier. "Ce sont des dimensions financières qui dépassent notre entendement, avait-il lancé dans une interview à Sport 1. Certains pensent que ces discussions et ces négociations de contrat sont comme un jeu de gestion en ligne (…). Il faut du temps pour le convaincre de signer. C’est nous qui déciderons quand le Bayern mènera des discussions contractuelles. Nous savons très bien ce que nous devons à ce joueur (…) Nous avons vécu deux années très difficiles (financièrement)." Cela avait bien agacé le clan Haaland et, Jan Aage Fjortoft, sur tous les fronts pour défendre les intérêts de la star.