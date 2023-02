Mercato: le coach de l'Inter Miami confirme publiquement son intérêt pour Messi

Au Times, Phil Neville, l'entraîneur de l'Inter Miami, confirme rêver d'une signature de Lionel Messi cet été. Le champion du monde argentin est en fin de contrat au PSG.

"Je ne vais pas nier", a reconnu l'ancien international anglais Phil Neville. Dans un entretien dévoilé jeudi par le Times, l'entraîneur de l'Inter Miami admet que le club de MLS est très intéressé par Lionel Messi, en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Il est tout aussi désireux de recruter Sergio Busquets, dont l'engagement au FC Barcelone prend également fin au 30 juin.

"On veut attirer les meilleurs joueurs du monde dans ce club, a-t-il ajouté. Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. Ce sont de grands joueurs qui apporteraient encore beaucoup à cette organisation. Pour la MLS, ce serait un game-changer".

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

Deux interviews sur Messi en quelques jours

L'Inter Miami, qui compte David Beckham parmi ses propriétaires, semble avoir donné le coup d'envoi d'une opération de communication visant à draguer le champion du monde argentin. La prise de parole de Phil Neville dans le Times survient dans la foulée d'une interview accordée à The Athletic avec des propos similaires.

"Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain", avait-il notamment déclaré à propos de la possibilité pour la franchise de Floride de recruter Lionel Messi.

Comme l'a dernièrement rapporté RMC Sport, des discussions sont ouvertes au PSG pour une prolongation de Lionel Messi. Le club de la capitale, dont les récentes performances posent question, n'a toutefois pas l'intention de se précipiter. Pendant ce temps, Xavi a publiquement fait savoir que les portes du Barça étaient grandes "ouvertes" pour un retour de son ancien coéquipier.