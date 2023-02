Mercato: "La plus grosse signature du sport US", le coach de l’Inter Miami rêve toujours de Messi

Phil Neville s'est exprimé cette semaine sur la possibilité de voir Lionel Messi quitter le PSG pour signer à l'Inter Miami en MLS lors du mercato estival. L'entraîneur de la franchise floridienne y voit l'opportunité de faire basculer le football aux Etats-Unis dans une nouvelle ère grâce à la star argentine.

Décrié par certains mais adulé par d'autres, le passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain continue de diviser les supporters franciliens et les consultants. Libre en juin prochain, l'Argentin n'a toujours pas prolongé et va peut-être quitter la Ligue 1. Si les rumeurs d'un retour au Barça agitent la Catalogne, l'Inter Miami est ouvertement candidate à accueillir la star qui fêtera ses 36 ans fin juin. Entraîneur de la franchise américaine, Phil Neville a rappelé l'importance qu'un tel recrutement aurait pour son équipe et pour le reste de la MLS.

"Je pense que cela va plus loin que l'Inter Miami. Je pense que c'est pour la MLS,a estimé ce lundi le technicien anglais auprès du site The Athletic. C'est quelque chose de grand pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain."

Phill Neville: "La vie va changer"

Sacré champion du monde avec l'Albiceleste au Qatar, Lionel Messi a depuis gardé la forme à Paris. En 2023, 'La Pulga' a déjà marqué quatre buts en huit apparitions. Insuffisant pour faire taire certaines critiques contre lui. Associé à son ami Neymar et à Kylian Mbappé, l'attaquant sud-américain fait partie de la très médiatisée MNM. Mais même en débarquant seul à l'Inter Miami, il fera basculer le quotidien du club appartenant à David Beckham comme l'a encore souligné Phil Neville.

"La vie va changer. Les choses seront différentes. Les arbres devront peut-être être plus gros (autour du terrain d'entraînement), a encore plaisanté le technicien passé par Everton et Manchester United pendant sa carrière de joueur. La sécurité devra peut-être être plus stricte. Le chemin que les joueurs empruntent actuellement vers le stade devra être différent."

A l'image de l'aura internationale du PSG, renforcée après l'arrivée de Lionel Messi en 2021, l'Inter Miami et la MLS pourraient décrouvrir la Messimania aux Etats-Unis. Quitte à devoir changer certaines choses au club.

"Le voyage pourrait être différent. Les hôtels dans lesquels nous séjournons devront être différents, a finalement expliqué Phil Neville. Mais c'est peut-être ce que nous aspirons devenir de toute façon. C’est excitant, mais je pense que ce serait un énorme défi."