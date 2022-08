Mercato: Le FC Nantes active la piste Kakuta

Désireux de quitter le RC Lens cet été, selon La Voix du Nord, Gaël Kakuta (31 ans) serait courtisé par le FC Nantes, rapporte Ouest France.

Le FC Nantes agit-il sous la pression que lui impose son entraîneur ? Antoine Kombouaré a réclamé des renforts "en urgence" vendredi, après le match nul contre Lille (1-1). "Je vais être très clair avec vous, annonce-t-il. Aujourd'hui je ne veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées." Le message est visiblement passé. Le club s’active pour renforcer le secteur offensif des Canaris, et trouver un remplaçant à Ludovic Blas, en cas de départ de ce dernier.

Selon Ouest France, la piste la plus chaude actuellement à l’étude mène au Lensois Gaël Kakuta (31 ans). Absent du déplacement en Corse des Sang et Or ce week-end, en raison d’un problème musculaire à une cuisse qui lui a fait manquer plusieurs matches, le joueur est censé retrouver ses coéquipiers cette semaine, à l'issue de sa phase de réathlétisation. A moins qu’un départ ne soit à l’ordre du jour ?

Kombouaré en aurait fait sa priorité

C’est le sens des informations données par La Voix du Nord la semaine passée, même si Franck Haise, l’entraîneur, les a démenties en conférence de presse. "Gaël n'est jamais venu me voir pour me dire qu'il avait envie de partir. Je n'ai pas d'autre écho. Ma direction a peut-être échangé avec Gaël, mais je n'ai pas eu ce retour", a-t-il indiqué. Il semblerait en effet que le joueur ait très tôt sollicité ses dirigeants cet été pour leur faire part de ses envies d’ailleurs.

Gaël Kakuta ne se sentirait plus aussi à l’aise au sein de son club formateur, qu’il avait retrouvé en 2020. Revenu "très affûté" à l’entraînement fin juin, d’après les échos de La Voix du Nord, le milieu offensif aimerait retrouver sa place au cœur du jeu, en soutien des attaquants. Un rôle que le coach du FC Nantes Antoine Kombouaré semble prêt à lui offrir. L’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain a érigé son profil au rang des priorités, selon Ouest France.

Sur le plan contractuel, il reste à Gaël Kakuta encore un an de contrat à honorer avec le RC Lens, avec une prolongation automatique en fonction de son nombre de titularisations, selon La Voix du Nord.