Nantes: Kombouaré va "trembler jusqu’au 1er septembre" et la fin du mercato

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la première journée de Ligue 1 contre Angers (dimanche à 15h), Antoine Kombouaré s’est dit plutôt satisfait de son effectif actuel. Mais le coach du FC Nantes craint de nouveaux départs, dont celui de Ludovic Blas.

Antoine Kombouaré attend le 2 septembre avec impatience. Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement à Angers pour le compte de la première journée de Ligue 1 (dimanche à 15 heures), le coach du FC Nantes a fait part de toute son inquiétude au sujet de la fin du mercato. Le technicien français va redouter jusqu’au 1er septembre (date de la fermeture du mercato en France) le départ de certains éléments, dont le très courtisé Ludovic Blas.

"Aujourd'hui, on est une équipe capable de faire un mois d’août solide. Ludo est là, il est bien présent et il est heureux. Pourquoi vous me parlez de Ludo ? Car il y a plein d’autres cas où ça peut se passer. On verra ce qu’il se passera. Je ne vous cache pas que je suis inquiet par rapport à ce qu’il peut se passer. On peut trembler jusqu’au 1er septembre. Jusqu’à preuve du contraire, les joueurs, ils sont là et ils ont envie de jouer dimanche pour faire un grand match", a-t-il confié.

"Ça va être compliqué si on a un ou deux blessés"

Plutôt satisfait de son groupe actuel, Kombouaré craint cependant que ce dernier soit un peu court. Notamment avec la Ligue Europa, pour laquelle les Canaris se sont qualifiés à la faveur de leur sacre en Coupe de France. "Je suis très content de l’effectif qu’on a aujourd’hui au moment de démarrer le championnat. On a un bon groupe, un groupe solide où il y a de la qualité. Après, sur la durée, avec l’enchaînement des compétitions… Ça va être compliqué si on a un ou deux blessés, des suspensions, des méformes", a poursuivi le Nantais face aux médias.

À un peu moins d’un mois de la clôture du mercato, le FC Nantes a perdu Roli Pereira De Sa, Jean-Kévin Augustin, Kalifa Coulibaly et surtout Randal Kolo Muani. Dans le sens des arrivées, les Canaris ont enregistré les renforts de Moussa Sissoko, Mostafa Mohamed et Evann Guessand.